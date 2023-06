Directa presenta la sua nuova App per una gestione più flessibile degli investimenti

Importanti novità per Directa, pioniere del trading online in Italia, che oggi ha presentato la sua nuova applicazione mobile, progettata appositamente per offrire un’esperienza user friendly e rendere sempre più accessibili gli investimenti.

Caratteristiche della nuova App

La facilità della nuova Directa App permette l’utilizzo anche agli investitori alle prime armi ed è già disponibile sia per dispositivi Apple che Android.

L’App offre tutte le funzioni che consentono la gestione e l’esecuzione di operazioni di trading, offrendo così la massima potenza e flessibilità nella comodità di un palmo di mano, dato che può essere comodamente utilizzata dal proprio smartphone o tablet, ottimizzando il proprio tempo.

Grazie a Directa App l’investitore può monitorare i propri investimenti e aprire operazioni con semplicità e in modo intuitivo ovunque si trovi e in qualsiasi momento.

“La nuova directa App integra in un unico posto sia le funzioni più semplici per gli investitori alla prima esperienza sia le funzionalità storiche più evolute per i trader sofisticati, dando la massima potenza e flessibilità nella comodità di un palmo di mano… per essere +liberi di investire” ha affermato Vincenzo Tedeschi, CEO di Directa.

Molti strumenti disponibili

L’app consente agli utenti di accedere a una vasta gamma di strumenti finanziari, tra i quali azioni, obbligazioni, ETF e a tutti i principali mercati europei e americani.

L’investitore può inserire ordini, monitorare il suo portafoglio, accedere ai dati di mercato in tempo reale ed essere sempre aggiornato sulle ultime notizie finanziarie.

Tutto questo attraverso un’interfaccia utente moderna e intuitiva, frutto di un attento studio della user experience.