Italmobiliare: Net Asset Value supera 2 mld nel 2022, il cda propone dividendo di 0,7 euro per azione

Nel 2022 Italmobiliare ha raggiunto risultati in crescita nonostante un complesso e difficile contesto macroeconomico globale caratterizzato da eventi di conflitto armato e crisi climatiche.

Il Net Asset Value (escluse le azioni proprie) è pari a 2.029,1 milioni di euro, con una performance netta positiva di 6,2 milioni di euro, al netto della distribuzione di dividendi pari a 59,2 milioni effettuata nel corso dell’anno. Il NAV per azione è pari a 48 euro. L’aumento del NAV è stato guidato dall’incremento di valore delle portfolio companies (+56,7 milioni a perimetro costante) con ricavi aggregati in crescita e sostanziale tenuta del margine operativo lordo. Anche l’analisi relativa al solo quarto trimestre dell’anno ha mostrato una crescita dei ricavi e del MOL rispetto allo stesso periodo del 2021.

Nel corso dell’anno sono stati realizzati investimenti netti per circa 99 milioni, tra cui l’acquisizione di SIDI Sport e la partecipazione in Bene Assicurazioni. I ricavi e i proventi di Italmobiliare nel 2022 sono stati pari a 137 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 70,3 milioni.

Infine, il cda proporrà alla prossima assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,7 euro per azione, per un importo complessivo pari a 29.598.051 euro.