Nexi: ricavi +7,1% ed Ebitda +14,2% nel 2022, conferma guidance 2023

Nel 2022, il Gruppo Nexi ha conseguito solidi risultati finanziari e raggiunto l’ambition 2022, nonostante l’inattesa e sfidante situazione macroeconomica.

In particolare, i ricavi si sono attestati a € 3,26 miliardi, in crescita del 7,1% rispetto al FY21 (+7,8% a/a escludendo Ratepay).

L’Ebitda è stato pari a 1.612,8 milioni, in crescita del 14,2% rispetto all’anno precedente. L’Ebitda Margin si è attestato al 49%, con un incremento di 311 punti base rispetto al FY21.

L’Utile di pertinenza del Gruppo Normalizzato nel FY22 è pari a 693,2 milioni con un utile per azione normalizzato di € 0,53, in crescita del 15% su base annua.

Nel quarto trimestre del 2022, i ricavi si sono attestati a 879,5 milioni, in crescita del 4,0% rispetto al corrispondente periodo del 2021 (+5,9% a/a escludendo Ratepay). L’Ebitda è stato pari a 451,6 milioni, in aumento del 8,7% e l’Ebitda Margin ha raggiunto il 51%.

Al 31 dicembre 2022, la Posizione Finanziaria Netta gestionale è pari a 5.396 milioni e il rapporto Posizione Finanziaria Netta/Ebitda è pari a 3,3x. La leva finanziaria pro-forma che invece include le sinergie run-rate si attesta a circa 2,9x, in linea con il piano.

Nel corso dell’anno il Gruppo ha registrato un una forte performance dell’Ebitda meno Capex e non-recurring cash items in aumento del 56% su base annua.

Coerentemente con gli obiettivi finanziari di medio-lungo termine annunciati durante il Capital Markets Day, la guidance del 2023 si basa sul perimetro di Gruppo che riflette sia le recenti operazioni di M&A chiuse (acquisizione dei merchant book di BPER e di ISP in Croazia, vendita del non-SEPA business e del Customer Desk in Grecia), sia alcuni assets classificati sotto l’EBITDA come “held for sale” (Ratepay e Nets DBS).

Nexi conferma la Guidance 2023 in linea con l’ambition a medio-lungo termine presentata al CMD:

• Ricavi: oltre il 7% di crescita a/a;

• Ebitda: oltre il 10% di crescita a/a;

• Excess cash generation: almeno € 600 milioni;

• Leva finanziaria netta: circa 3,0x l’Ebitda (circa 2,7x l’Ebitda con le run-rate synergies) includendo l’acquisizione del merchant book di Sabadell (annunciata a febbraio 2023, closing atteso nel 4Q23);

• Utile per azione normalizzato: oltre il 10% di crescita a/a.