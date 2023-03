Ascopiave: crescono ricavi e Mol nel 2022, cala l’utile netto. Proposto dividendo da €0,13

Nel 2022 di Ascopiave, tra i principali operatori italiani nella distribuzione del gas naturale, ha realizzato ricavi per 163,7 milioni, in aumento del 21,3% su base annua. L’ampliamento del perimetro alle nuove società acquisite ha comportato ricavi per 24,9 mln, di cui 11,6 mln nei settori idroelettrico ed eolico e 13,3 mln nella distribuzione gas.

Il Margine Operativo Lordo si attesta a 77,9 milioni (vs 66,4 milioni, +17,4%), con un contributo positivo per 8,9 mln dalle nuove acquisizioni; a parità di perimetro il MOL è in crescita di 2,6 mln.

Gli investimenti in immobilizzazioni e materiali ammontano a 87 milioni (+63%), principalmente concentrati in sviluppo, manutenzione e ammodernamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas. Gli investimenti in energie rinnovabili sono stati pari a 25,1 mln, mentre quelli in acquisizioni aziendali sono stati pari a 149,3 mln nel 2022, principalmente per le partecipazioni in Asco EG e in Romeo Gas.

Il Risultato operativo si riduce del 5,7% a 31,9 milioni, per effetto dei maggiori ammortamenti registrati nel 2022 (+ 13,5 mln), dovuti prevalentemente al consolidamento delle nuove acquisizioni.

L’esercizio si è chiuso con un utile netto consolidato di 32,4 milioni (-28,4%), in diminuzione principalmente a causa dei risultati di EstEnergy.

Il Cda proporrà all’assemblea dei Soci un dividendo di 0,13 euro per azione, pari a complessivi 28,2 milioni.