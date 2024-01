Con il nuovo anno è già partito il conto alla rovescia per gli “Italian Certificate Awards” (ICA), giunti alla 17ma edizione, a coronare un anno da record per il segmento dei certificati di investimento.

La cerimonia, che celebra l’eccellenza nel mondo dei certificati, si terrà il 1 febbraio 2024 presso Palazzo Mezzanotte. Durante la serata, saranno assegnati 21 premi in diverse categorie, tra cui emittenti, distributori e prodotti del mondo dei certificati del 2023.

I premi saranno attribuiti sulla base dei voti del pubblico e di una giuria specializzata.

Le novità di questa edizione

Ventuno, tre in più dello scorso anno, sono le categorie di premio, con l’introduzione del Premio speciale Distribution Network – Best Contributor New Comer dedicato al distributore/player emergente per l’attività svolta nel periodo di valutazione.

Un’altra nuova categoria è dedicata alle Credit Linked, premiando l’emittente che ha realizzato il maggior numero di volumi su SeDeX e Cert-X; chiude le novità la categoria del Miglior Liquidity Provider che premierà l’emittente più virtuoso sui book a insindacabile giudizio del pubblico degli investitori.

Come si fa a votare?

Nella scorsa edizione UniCredit ha conquistato l’ambito premio di Emittente dell’anno mentre BNP Paribas, con il suo Cash Collect Memory Low Barrier, si è aggiudicata il premio del Certificato dell’anno.

Tra le Reti Private, Banca Generali ha conquistato il primo posto per il quarto anno consecutivo nella classifica dei distributori Private, mentre tra i Broker sul gradino più alto è salita IG.

Riusciranno i protagonisti della scorsa edizione a riconfermarsi? La parola a voi lettori, investitori e appassionati di questo segmento esprimendo le vostre preferenze, fino al prossimo 22 gennaio, sul sito dedicato: www.italiancertificateawards.eu.

I nomi della giuria specializzata

A decretare i vincitori sarà poi la giuria specializzata che conferma la presenza dei massimi esperti del settore quali Gabriele Bellelli, trader e consulente finanziario indipendente, Giovanni Cuniberti, responsabile della consulenza finanziaria Fee Only di Gamma Capital Market e docente all’Università degli studi di Torino, Pietro Di Lorenzo, fondatore e amministratore di SOS Trader, e Giuseppe Romano, direttore Ufficio Studi e Ricerche Consultique.

Si ricorda, infine, che la cerimonia di premiazione si terrà il 1° febbraio 2024 presso la prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte sotto il cappello del Certificate Journal e con il patrocinio di ACEPI e Borsa Italiana. Tra i media partner troviamo anche FinanzaOnline, mentre sarà Wall Street Italia a consegnare i premi ai vincitori.