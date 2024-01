Italia: Pmi servizi e composito migliorano ma restano sotto 50 punti a dicembre

A dicembre, il Pmi servizi dell’Italia è risalito da 49,5 a 49,8 punti, appena al di sotto della soglia di non cambiamento di 50,0 per il quinto mese consecutivo. Il settore terziario italiano conclude il 2023 con un calo della produzione e del flusso dei nuovi ordini, nonostante la contrazione dell’attività sia marginale.

Il Pmi composito ha segnato invece un valore di 48,6 punti, in aumento rispetto a 48,1 di novembre, ma comunque al di sotto dei 50 punti. Pur restando in territorio di contrazione per il settimo mese consecutivo, si tratta del dato migliore degli ultimi tre mesi.