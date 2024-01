TikTok mira ad espandere e-commerce negli USA

ByteDance, con la sua app TikTok, punta a un deciso incremento del suo business e-commerce negli Stati Uniti. Secondo fonti interne, l’obiettivo è raggiungere i 17,5 miliardi di dollari entro la fine dell’anno. Questa mossa potrebbe rappresentare una seria minaccia per giganti dell’e-commerce come Amazon.

Nelle ultime settimane, all’interno di riunioni aziendali, si è discusso in merito all’obiettivo di volume della merce per il 2024 per la versione statunitense di TikTok Shop. Questo servizio unisce l’intrattenimento online con gli acquisti impulsivi. L’obiettivo, tuttavia, potrebbe ancora cambiare a seconda delle dinamiche del business, secondo quanto riferito da fonti che hanno preferito mantenere l’anonimato.

L’ambizioso traguardo di TikTok non solleva preoccupazioni solo per Amazon, ma anche per altre realtà di proprietà cinese come Temu e Shein. Queste ultime, infatti, hanno recentemente guadagnato terreno tra i giovani acquirenti americani. A differenza dei suoi due rivali, TikTok punta sulla sua portata sui social media e sull’attrattiva dei video virali per attirare acquirenti.

Secondo Bloomberg News, TikTok era sulla buona strada per accumulare circa 20 miliardi di dollari in termini di valore globale della merce venduta nell’ultimo anno, con il Sud-est asiatico che contribuiva in gran parte alle vendite attraverso la sua piattaforma. Ora, l’azienda è intenzionata a espandere le vendite negli Stati Uniti e in America Latina, dove prevede di lanciare l’operazione e-commerce nei prossimi mesi, come rivelato da due persone a conoscenza della questione.