Piazza Affari positiva in apertura, giornata ricca di dati macro

Avvio sopra la parità per l’azionario europeo, dopo le perdite della seduta precedente. A Piazza Affari, Ftse Mib in rialzo dello 0,4% in area 30.230 punti, con Leonardo (+2%), Mps (+1,3%) e Banco Bpm (+1,2%) in luce, mentre Tenaris (-0,8%) e Brunello Cucinelli (-0,4%) scambiano in coda al listino.

Dalle minute della Fed diffuse ieri è emerso che i responsabili di politica monetaria statunitensi concordano sul mantenere una posizione restrittiva “per un po’ di tempo”, finché l’inflazione non tornerà stabilmente verso il target, pur riconoscendo che il picco è stato raggiunto e che si possa iniziare a tagliare i tassi quest’anno.

Ora l’attenzione si sposta sui dati relativi al mercato del lavoro americano, con il report Adp e i sussidi di disoccupazione in uscita oggi, ma soprattutto i nonfarm payrolls e il tasso di disoccupazione in programma domani. In Europa, l’inflazione della Francia ha leggermente accelerato a dicembre (al 3,7%, dato armonizzato al 4,1%), in attesa dei prezzi al consumo in Germania (oggi pomeriggio) e soprattutto quelli dell’eurozona, in calendario domani. Focus anche sugli indici Pmi servizi di dicembre.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta sostanzialmente invariato a 167 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,68% e quello del Bund appena sopra il 2%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent si riporta in area 79 dollari al barile, sostenuto dalle tensioni in Medioriente, in attesa anche dei dati sulle scorte Usa.

Sul Forex l’euro/dollaro rimane poco sopra quota 1,09 mentre il dollaro/yen si attesta a 143,5, con la valuta nipponica indebolita dal terremoto dei giorni scorsi che riduce le possibilità di abbandono della politica accomodante della BoJ. Bitcoin poco mosso in area 42.850 dollari, dopo le perdite di ieri.