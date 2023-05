Il Nasdaq mette il turbo ed entra in una nuova fase rialzista. Quanto durerà?

L’antico detto di borsa “sell in May and go away“, quest’anno potrebbe non essere rispettato, perlomeno non in modo omogeneo tra le varie asset class e settori di investimento. Nelle ultime sedute, infatti, il Nasdaq Composite, l’indice che rappresenta il rendimento di 2.500 azioni quotate al Nasdaq Stock Exchange, è entrato in fase di bull market, realizzando una performance di oltre il 20% dai minimi di periodo toccati a fine dicembre dello scorso anno.

Il bull market del Nasdaq

Mentre gli investitori continuano a monitorare le mosse delle varie banche centrali e i dati sull’inflazione, alcuni indici di borsa continuano a correre. Questo è il caso del Nasdaq100 e del Nasdaq Composite che nelle ultime settimane sono entrati in una fase di mercato toro, e questo in un periodo in cui molti investitori si stavano preparando a seguire il vecchio detto di borsa, “liberarsi dei propri investimenti a partire dal mese di maggio”. I due indici americani hanno sfidato quindi le aspettative del mercato, superandole dimostrando così una notevole resilienza, nonostante il complesso contesto di mercato.

Nel dettaglio il Nasdaq100, l’indice rappresentativo delle 100 maggiori società del Nasdaq Composite, dai minimi di dicembre dello scorso anno mostra un progresso del 25,7%; mentre il Nasdaq Composite del +21,3%.

Questo rally degli ultimi mesi potrebbe segnare un chiaro punto di svolta, aprendo così le porte a un nuovo ciclo di crescita per gli indici americani, che nelle prossime settimane potranno beneficiare anche dal superamento al rialzo di alcuni livelli di resistenza chiave, ma dove potrebbero arrivare gli indici? Ma soprattutto durerà questa fase o è destinata a finire presto?

Analizziamo quindi il Nasdaq Composite per vedere quali sono i livelli più importanti sia al rialzo che al ribasso.

Come vediamo dal grafico sotto, l’indice americano dai minimi di fine dicembre 2022 ha messo a segno un rialzo di oltre il 20% dal minimo segnato a dicembre a quota 10.000 punti, livello chiave che segna l’ingresso in una fase rialzista. L’indice ha impiegato solo 89 giorni di negoziazione per realizzare una performance di oltre il 20% dai precedenti minimi, seguendo lo stesso percorso del relativo Nasdaq 100 Index, che è entrato in un nuovo mercato rialzista a fine marzo.

Infatti, sebbene non esista una definizione specifica di bull market, solitamente gli investitori e i trader ritengono che una fase di mercato rialzista inizi quando l’andamento del mercato mostra una chiara tendenza al rialzo dei prezzi.

In tal senso, un indicatore comune usato da molti anni per determinare l’inizio di un bull market è un rialzo di oltre il 20% da un minimo precedente. Tuttavia, bisogna comunque considerare che nonostante questo sia un indicatore molto osservato dagli investitori, esso non è l’unico criterio per valutare se un mercato è entrato o meno in una fase rialzista e non è di certo sempre affidabile e preciso.

Infatti, secondo la Teoria di Dow, la base dell’analisi tecnica moderna, “un trend è in atto fino a che non esiste un segnale definitivo di inversione di tendenza: brevi periodi di movimenti in controtendenza non costituiscono inversione di rotta del mercato salvo un persistere degli stessi”.

Analisi tecnica del Nasdaq

Altri elementi tecnici che potrebbero avvalorare le ipotesi di bull market sul Nasdaq sono il superamento al rialzo delle medie mobili principali a 50 e 200 periodi (linee gialla e arancio), configurazioni tecniche che si sono realizzate a metà marzo e che segnalano il miglioramento della tendenza dell’indice.

Ma non solo, a inizio gennaio l’indice americano ha violato al rialzo la trendline ribassista (linea blu tratteggiata) costruita dai massimi di novembre 2021 e confermata anche ad agosto dello scorso anno. Ecco che il superamento al rialzo di questa trendline discendente, che segnalava il precedente bear market, e il successivo retest dell’area di breakout a quota 11.000 punti, è un altro segnale di forza sull’indice.

Guardando il grafico, il Nasdaq Composite nelle ultime sedute nuovamente tentando il breakout dell’area di resistenza a 12.300 punti, area di prezzo più volte ritestata dai prezzi e che ha respinto le quotazioni negli ultimi mesi. In tal senso, ecco che proprio il superamento di quest’area di resistenza con volumi di contrattazione in aumento potrebbe favorire nuovi allunghi sull’indice con target prima posto a 12.500 punti e poi verso l’area psicologica dei 13.000 punti, prezzi di agosto 2022.

In ogni caso, la tendenza di breve è al rialzo e in caso di un brusco peggioramento della dinamica, il livello di supporto più importante per l’indice rimane l’area supportiva degli 11.500 punti, livello dai cui transita la media mobile principale a 200 periodi. Infatti, il ritorno dei prezzi al di sotto di quest’ultimo livello potrebbe aggravare la situazione tecnica sull’indice riportando i prezzi verso gli 11.000 punti.

il Nasdaq è quindi il primo importante indice di mercato a rientrare in un mercato rialzista, infatti, l’indice S&P 500 dagli ultimi minimi registrati nell’ottobre 2022 mostra un rialzo del 16%, mentre il Dow Jones Industrial Average un progresso del +17% dallo scorso settembre, percentuali inferiori a quelle messe a segno dal Nasdaq.

Nasdaq spinto dai tecnologici

I rialzi del Nasdaq negli ultimi mesi sono stati guidati principalmente dagli acquisti sui titoli tecnologici, titoli che sono stati evitati per gran parte del 2022. Teniamo infatti presente che tra le società del Nasdaq, quelle che hanno realizzato le migliori performance negli ultimi mesi e che hanno trainato l’indice sono tutte società tech:

Al primo posto per rendimento troviamo Meta che da inizio anno è balzata di oltre il 95%, +107% negli ultimi 6 mesi. Al secondo posto troviamo Nvidia anch’essa in rialzo di oltre il 95% da inizio anno, seguita da Seagen (+45%) e AMD (+50%).

Nel grafico qui sopra vediamo l’andamento di lungo periodo del Nasdaq con le linee verticali che segnalano le ultime maggiori recessioni. Il grafico è in scala logaritmica e parte dal 1971.

Ma non solo, l’andamento del Nasdaq Composite è stato impattato positivamente anche dai risultati della recente stagione dei conti trimestrali, con un gran numero di titoli che hanno battuto le attese degli analisti, migliorando il sentiment dei titoli in borsa.

“Dopo questa potente stagione degli utili e un ambiente più favorevole da parte della Fed, il Nasdaq sembra pronto per un breakout“, commenta Bill Gunderson, a Bloomberg.

Tuttavia, molti analisti rimangono più cauti in quanto potremmo essere sproprio sull’orlo di un prossima correzione dei prezzi dopo i recenti rialzi.

Ricordiamo infatti che il Nasdaq dopo essere uscito l’ultima volta da un mercato ribassista nell’agosto 2022, solo due mesi dopo è rientrato in un bear market, crollando nuovamente di oltre il 20% dal massimo precedente di ottobre 2022.

Da allora ci sono voluti sette mesi di acquisti per far si che il Nasdaq entrasse nuovamente in un mercato toro (grazie alle ultime sedute), un’eventualità questa che potrebbe rendere il rally più durevole, o magari si tratta solo di una bull trap, vedremo…