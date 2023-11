Il colosso del fast-fashion, Shein verso la quotazione a Wall Street

Il colosso del “fast-fashion” Shein, ha presentato in via confidenziale presso la Sec, una richiesta di Ipo (initial public offering) in borsa negli Stati Uniti. La società di e-commerce è stata valutata a 66 miliardi di dollari e potrebbe diventare società pubblica già nel 2024, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. Sempre secondo il quotidiano USA, qualora dovesse materializzarsi l’Ipo sarebbe una delle più importanti da sempre.

Il colosso cinese verso la quotazione a New York

Il documento depositato presso la Sec sarà reso pubblico una volta che la società sarà pronta a procedere con l’Ipo. A quel punto verranno rilasciate anche le comunicazioni con la SEC e gli eventuali adeguamenti alla documentazione. Nel 2022 Shein ha pubblicato ricavi pari a 23 miliardi di dollari e un’utile netto di 800 milioni di dollari. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, nei primi tre trimestri del 2023 la società cinese ha generato profitti record.

Shein ha avuto una crescita vertiginosa negli ultimi anni dopo aver conquistato consumatori di tutto il mondo grazie alla scelta infinita di articoli di moda e prezzi piuttosto convenienti rispetto ai competitor. La società cinese ha dovuto affrontare anche una serie di sfide lungo il percorso e affrontare accuse di utilizzo del lavoro forzato nella sua catena di fornitura, di violazione delle leggi sul lavoro, di danni all’ambiente e di furto di progetti di artisti indipendenti.

Inoltre, la società è attualmente sotto indagine da parte del nuovo Comitato della Camera USA sui rapporti con il Partito comunista cinese e ha dovuto affrontare un esame accurato relativo ai legami della società con Pechino. Numerosi legislatori, tra cui 16 procuratori generali repubblicani, hanno chiesto alla SEC di garantire che Shein non utilizzi il lavoro forzato nella sua catena di fornitura prima che le sia consentito di diventare una società pubblica negli Stati Uniti.

Cosa è Shein?

Fondata nel 2008 in Cina e ora con sede a Singapore, il colosso dell’e-commerce ha conquistato rapidamente il mercato globale del “fast fashion.” Il termine fast-fashion si utilizza per indicare dei capi di abbigliamento che passano direttamente dalle passerelle alla produzione in modo rapido ed economico. Si tratta di una strategia di produzione utilizzata dalle grandi catene di distribuzione come H&M, Primark, Zara, Topshop, Xcel Brands, Peacocks, e così via.

Il ceo e fondatore della società è il cinese Sky Xu. Mentre Shein ha scelto l’ex banchiere di Bear Stearns, Donald Tang, come presidente esecutivo e volto pubblico.

Recentemente, il rivenditore cinese ha acquisito circa un terzo di Sparc Group, una joint venture che comprende la società di gestione del marchio Authentic Brands e il proprietario di un centro commerciale Simon Property. Creando così un potente alleato degli Stati Uniti che potrebbe aiutare a legittimare l’azienda agli occhi dei regolatori statunitensi.