Negli ultimi anni, il mondo degli investimenti ha subito una vera e propria rivoluzione grazie all’avvento e alla diffusione del trading online. Questa forma di investimento ha infatti aperto nuove opportunità agli investitori di tutto il mondo, cambiando radicalmente il modo in cui le persone gestiscono il proprio denaro e lo investono.

Al di là delle generiche ricerche di utenti su Google che digitano “migliore piattaforma di trading online”, gli investitori sono sempre più attenti a soluzioni dinamiche, che permettano di fare trading e di investire in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo scegliendo tra un’ampia offerta di prodotti. Caratteristiche di affidabilità, presenza globale ed efficienza che possono riscontrare a pieno nell’offerta di IG.

Chi è IG Italia

IG è uno dei broker più importanti e affermati nel trading online, attivo sin dal 1974 e presente oggi in 16 Paesi. Tra questi l’Italia, dove è stato il primo operatore ad offrire CFD e nel quale ha aperto i propri uffici 15 anni fa. Attualmente, le attività in Italia sono guidate dal country manager Fabio de Cillis.

IG vanta oltre 313.000 clienti a livello globale, ai quali offre accesso a più di 17.000 mercati. Il Gruppo, inoltre, è quotato al FTSE 250 del London Stock Exchange ed è autorizzato dai regolatori (tra cui Fca, BaFin e Consob) di tutti i mercati nei quali opera.

Proprio la BaFin di Francoforte, nel 2019, ha approvato e autorizzato il prospetto di base dei Turbo24 e la creazione di Spectrum Markets, il primo sistema multilaterale di negoziazione (MTF) pan-europeo per lo scambio di certificati Turbo di IG quotati 24 ore su 24.

I tratti distintivi dell’offerta di IG

IG mette a disposizione una piattaforma innovativa, efficiente e sicura, fruibile anche su app per smartphone e tablet. È stato il primo broker ad offrire la possibilità di negoziare i certificati Turbo24, negoziati 24 ore al giorno su Spectrum, e a mettere a disposizione degli investitori strumenti avanzati quali il calcolatore di prezzo, il simulatore di trading e la possibilità di operare direttamente dai grafici. Le soluzioni di IG comprendono anche analisi e notizie in tempo reale, oltre ad un’amplia offerta formativa.

L’offerta di sottostanti spazia dagli indici alle azioni quotate su tutti i mercati mondiali alle materie prime, ai tassi di cambio, alle coppie valutarie e tanto altro (come ad esempio bond, ETF, etc.). Dallo scorso anno l’offerta dei sottostanti coperta si è arricchita delle Criptovalute con la possibilità di negoziare i primi Turbo24 su Bitcoin ed Ethereum. I clienti possono negoziare sui principali mercati finanziari globali con un’ampia gamma di strumenti, compresi prodotti a leva come i CFD, le barrier, le vanilla options e i già citati certificati Turbo24. Il tutto, in maniera personalizzabile, senza costi aggiuntivi e con la massima flessibilità.

IG ha ricevuto, e continua a ricevere, diversi riconoscimenti per i servizi e la tecnologia che offre. Tra gli ultimi premi, in ordine cronologico, spicca quello ricevuto agli Italian Certificate Awards 2022 per il primo posto nella categoria “Miglior Broker on-line”.

Un broker che può agire come sostituto d’imposta

Un importante servizio che IG può offrire a tutta la clientela italiana è quello del sostituto d’imposta per i capital gain. In Italia, il sostituto d’imposta è una figura incaricata di riscuotere e versare l’imposta al fisco al posto del contribuente. L’obbligo di nominare un sostituto di imposta è previsto in alcune circostanze, ad esempio quando si effettuano transazioni finanziarie.

I broker come IG che operano come intermediario finanziario che agisce nel regime amministrato trattengono le tasse da versare allo Stato, senza che il trader debba fare alcunché. È quindi IG a svolgere questo lavoro per conto del cliente, il quale non dovrà compilare alcun modulo relativo al capital gain nella dichiarazione dei redditi.

In Italia le plusvalenze per operazioni sui mercati finanziari sono tassate del 26%, questo importo nel regime amministrato verrà trattenuto a saldo a fine giornata per ogni posizione chiusa positivamente, tenendo ovviamente conto delle minusvalenze pregresse, le quali possono essere compensate. In ogni caso operando con IG in qualità di sostituto d’imposta i trader non dovranno preoccuparsi degli aspetti fiscali, dal momento che il loro guadagno sarà al netto delle tasse e tutti gli oneri fiscali sono presi in carico dal broker con regime amministrato.