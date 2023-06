Sono passati quasi 50 anni da quando IG ha mosso i primi passi nel mondo del trading diventando tra i migliori broker al mondo. Dal 1974 sempre più trader scelgono di affidarsi a IG che nel 2008 ha deciso di aprire i primi uffici in Italia. Una tappa importante per il Gruppo, attivo oggi in 16 paesi, con oltre 300 mila clienti che eseguono in media circa 7,3 milioni di operazioni al mese.

Dal primo storico trade nel nostro Paese, IG ha intensificato costantemente gli sforzi per continuare ad accompagnare i clienti nella loro operatività, attraverso un’offerta sempre più ampia ed esaustiva. IG, infatti, è un broker all’avanguardia e crede fortemente nella libertà di scelta dei trader: per questo, mette a loro disposizione una piattaforma pluripremiata e un’ampia varietà di prodotti tra cui scegliere per navigare tra le avversità dei mercati, anche nelle fasi più volatili.

Un partner affidabile in grado di assecondare la tua passione per il trading

Ma la forza di IG non si spiega solo con l’efficienza e la varietà degli strumenti a disposizione, ma anche supportando i clienti in tutte le fasi del trading, dalla formazione all’assistenza, senza dimenticare la gestione della fiscalità.

IG Academy, la sezione del sito dedicata a progetti di formazione, offre corsi e webinar tenuti dai migliori esperti, per consentire al cliente di migliorare progressivamente le proprie strategie di trading. Inoltre, il team di analisti del broker monitora costantemente i mercati e supporta i trader con approfondimenti dettagliati sugli eventi in corso, per coadiuvarli ulteriormente nel raggiungimento dei loro obiettivi di investimento.

Orientarsi sui mercati non è semplice, specialmente in fasi caratterizzate da molteplici incognite come quella attuale: su tutte, l’elevata e persistente inflazione, il contesto di tassi elevati a seguito delle politiche monetarie restrittive, le incertezze sulla ripresa cinese e le crescenti tensioni geopolitiche.

In questo scenario, i trader si trovano ad affrontare un percorso tortuoso e pieno di insidie, con curve improvvise e imprevisti spesso spiacevoli. Per questo IG si propone di accompagnarli fornendo loro un mezzo (la piattaforma) all’avanguardia e un team (il servizio clienti) sempre disponibile e allineato con le loro esigenze.

Un ventaglio di prodotti per infinite opportunità sui mercati

Entrando nello specifico dell’offerta, tra le soluzioni proposte da IG spiccano i Certificati Turbo24, che permettono di fare trading 24 ore su 24, 5 giorni su 7, scegliendo una leva su misura (3x, 10x, 50x, 100x e oltre) sempre con rischio limitato e con zero commissioni per operazioni con nozionale pari o superiore a 300€.

Un altro prodotto di punta di IG sono i CFD, con cui è possibile investire su oltre 17.000 mercati con operatività long e short. Introdotti a livello nazionale per la prima volta proprio da IG che, per i CFD, è il primo broker al mondo in termine di valore.

Da citare anche Barrier e opzioni, che consentono di gestire il rischio e la leva, attuando la strategia più adatta alle proprie esigenze. Nel dettaglio, il prezzo delle ‘barrier options’ si muove con rapporto 1 a 1 rispetto al mercato sottostante. Vengono chiuse automaticamente quando il prezzo raggiunge il livello di knock- out prestabilito, permettendo di controllare il rischio di perdita massimo. Le vanilla options, invece, danno il diritto di comprare o di vendere un asset a un prezzo prestabilito entro una determinata scadenza. Il prezzo delle vanilla options, detto premio, dipende da una serie di fattori, tra cui il prezzo del sottostante, la volatilità e il tempo di scadenza.

Grazie a questi prodotti, IG offre ai trader infinite opportunità di trading su indici, coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalute e molto altro. Caratteristiche che hanno consentito al broker di aggiudicarsi prestigiosi riconoscimenti, tra cui i premi come “Best Finance App” agli International Financial Awards 2022 e “Best Broker On-line” agli Italian Certificate Awards 2022.