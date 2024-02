BNP Paribas lancia la prima gamma di Mini Future su ETF settoriali e tematici

BNP Paribas amplia la sua offerta di Mini Future Certificate con una nuova gamma dedicata agli ETF, la prima disponibile sul mercato italiano.

Nevia Gregorini, Head of Exchange Traded Solutions di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha commentato:

“Siamo felici di essere i primi a portare sul mercato italiano i Mini Future su ETF, che permettono di prendere esposizione su tematiche, paesi e settori di grande interesse come, ad esempio, l’Intelligenza Artificiale e i Big Data, la Robotica e la Cyber Security.”

Puntare su diversi settori e tematiche

Con questa emissione l’emittente francese offre agli investitori l’opportunità di prendere esposizione su un’ampia gamma di fondi passivi che replicano l’andamento di indici azionari per puntare su una molteplicità di settori e tematiche d’investimento diverse, che permettono di esporsi alle nuove tecnologie che hanno trainato la crescita del mercato da ottobre ad oggi: Intelligenza Artificiale e Big Data, Robotica, Semiconduttori e Cyber Security. Inoltre, la gamma prevede anche la possibilità di investire sull’obbligazionario corporate high yield, su cui ultimamente stanno convergendo flussi importanti, e sull’Energia Pulita, driver di cambiamento chiave del decennio.

Dopo i picchi registrati dai principali listini nel 2023, con l’S&P 500 che ha registrato un progresso pari al 24,2% e il Nasdaq arrivato ad +43,4%, anche il 2024 si prefigura positivo per le principali piazze internazionali. Lontani dai minimi toccati durante pandemia, alcuni settori hanno rapidamente recuperato le proprie performance trainati dall’affermarsi di trend come l’intelligenza artificiale, i cui impieghi hanno accelerato la crescita delle società che per prime hanno saputo coglierne appieno le potenzialità.

Un’offerta in espansione

La gamma di Mini Future Certificate, che sarà ulteriormente ampliata nelle prossime settimane, ad oggi prevede i seguenti ETF sottostanti, con diverse leve disponibili:

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

iShares Automation Robotics UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

L&G Cyber Security UCITS ETF iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Accumulating)

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF

I nuovi Mini Future Certificate su ETF sono negoziabili sul mercato SeDeX di Borsa Italiana e permettono agli investitori di prendere esposizione con leva anche su ETF attualmente non quotati in Europa e quindi difficilmente accessibili per un investitore italiano.

I punti di forza dei Mini Future

Tra i principali vantaggi offerti dai Mini Future Certificate, vi è la possibilità di amplificare i movimenti del sottostante grazie all’utilizzo della leva finanziaria, che consente all’investitore di impiegare solo una parte del capitale che avrebbe dovuto utilizzare nel caso di un investimento diretto nel sottostante e senza problemi di marginazione. Il resto del capitale, pari allo Strike, è infatti messo a disposizione dall’emittente. Questi Certificate si caratterizzano, inoltre, per la presenza di un livello di Knock-out che funziona come un meccanismo di stop loss automatico, per cui non è possibile perdere oltre il capitale investito.

Il prezzo del Mini Future Long riflette la differenza tra la quotazione del sottostante e il livello dello strike, ovvero il valore del sottostante stabilito all’inizio della vita del prodotto che determina l’effetto leva, diviso per parità ed eventuale tasso di cambio. La perdita massima di un investimento in Mini Future non potrà comunque mai essere superiore al capitale investito. Questo grazie alla presenza del livello Knock-Out, valore che, una volta raggiunto, causa l’estinzione del Mini Future stesso.

Per maggiori informazioni visita la pagina: https://investimenti.bnpparibas.it/certificate-a-leva/turbo-e-minifutures/mini-certificates-su-etf/