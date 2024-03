Societe Generale amplia la propria gamma di Investment Certificates mettendo a disposizione sul SeDeX di Borsa Italiana 9 nuovi Certificati Benchmark.

I Certificati di Societe Generale su titoli giapponesi e cinesi

Con questa nuova emissione, Societe Generale si posiziona come il primo emittente a portare su Borsa Italiana dei Certificati Benchmark che hanno come sottostanti singoli titoli azionari. L’obiettivo di questi strumenti è di offrire un’esposizione lineare sull’andamento di singole azioni non facilmente accessibili agli investitori italiani in maniera diretta. In particolare, i primi 8 nuovi Certificati Benchmark di Societe Generale replicano (al lordo dei costi, imposte ed altri oneri) l’andamento di:

4 titoli azionari giapponesi (quotati sulla Borsa di Tokyo): Nintendo, Softbank, Sony e Toyota Motor;

(quotati sulla Borsa di Tokyo): Nintendo, Softbank, Sony e Toyota Motor; 4 titoli azionari cinesi (quotati sulla Borsa di Hong Kong): BYD, Lenovo, Tencent Holdings e Xiaomi.

La quotazione dei Certificati Benchmark legati a singoli titoli azionari va ad arricchire la gamma di Certificati Benchmark di Societe Generale, che da sempre si è basata su due pilastri:

Certificati Benchmark sui principali indici azionari globali e locali (es. MSCI World, FTSE MIB, S&P500®, ecc.) e

(es. MSCI World, FTSE MIB, S&P500®, ecc.) e Certificati Benchmark su indici tematici (es. SGI European ESG Champions Index, SGI Global Security, ecc.).

Lo strumento che replica l’indice SG Japan Quality Income

La gamma di Certificati Benchmark include un altro strumento, recentemente emesso, che replica linearmente (al lordo dei costi, imposte ed altri oneri) l’andamento dell’indice SG Japan Quality Income: un indice ideato da Societe Generale che fornisce esposizione ad un paniere di 60 azioni giapponesi selezionate secondo criteri non discrezionali volti ad identificare le società più solide (filtro quality basato su indicatori quantitativi relativi al bilancio e al conto economico delle società) e con maggiore rendimento da dividendo (filtro sul dividend yield), partendo dall’universo di investimento delle società incluse nell’indice di riferimento TOPIX 1000.

Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia, ha commentato:

“La quotazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana di questi nuovi Certificati Benchmark conferma la volontà di Societe Generale di ampliare la gamma di sottostanti ai quali gli investitori italiani possono accedere in modo facile ed efficace. I certificati, infatti, rappresentano un canale per avere accesso ad un determinato mercato o tema di investimento (cosiddetto market access) in modo semplice, tramite la negoziazione sul mercato tra le 8:00 e le 22:00, e per importi anche contenuti: il prezzo di mercato dei nuovi Certificati Benchmark è attualmente circa 12 euro per certificato. In occasione di questa emissione, in particolare, abbiamo scelto di concentrarci sui mercati azionari giapponese e cinese, che sono tra i temi di grande attualità in questo momento”.

I nuovi Certificati benchmark di Societe Generale

Questi prodotti, classificati come certificati a capitale non protetto secondo la classificazione Acepi, non hanno una scadenza predefinita (open-end). Il loro rimborso può avvenire durante la vita del prodotto a discrezione dell’Emittente o dell’investitore secondo le modalità previste nelle Condizioni Definitive del prodotto. L’investitore può altresì vendere il prodotto sul mercato, nel quale Societe Generale ha assunto impegni di liquidità infragiornaliera.