IG lancia l’AI Index, un nuovo strumento per investire nell’intelligenza artificiale

IG annuncia il lancio dell’AI Index, un nuovo indice che offre agli investitori l’opportunità di ottenere un’esposizione ad alcune tra le principali aziende statunitensi attive nel settore dell’intelligenza artificiale. L’indice amplia la già vasta gamma di IG e si inserisce nel percorso di diversificazione dell’offerta che la società porta avanti con l’obiettivo di mettere a disposizione della clientela nuovi strumenti per investire in settori innovativi e in società ad alto potenziale di crescita.

L’AI Index racchiude 25 società quotate sul mercato statunitense che generano i propri ricavi nell’ecosistema dell’intelligenza artificiale e che operano in segmenti quali, ad esempio, microprocessori, data center e machine learning. Grazie al nuovo indice, che offre un notevole potenziale di diversificazione, i trader hanno la possibilità di investire su colossi come Nvidia, Palantir, CrowdStrike, Aspen Technology e ARM Holdings, posizionandosi al meglio per beneficiare della rapida espansione e dell’impatto trasformativo dell’intelligenza artificiale in vari settori.

I valori dell’indice sono diffusi su base intraday e end-of-day. L’indice è calcolato e gestito da BITADATA e il mercato viene ribilanciato su base semestrale. Il mercato è attualmente disponibile durante l’orario della sessione standard delle borse statunitensi.

Fabio De Cillis, Country Manager per l’Italia di IG, ha commentato:

“L’intelligenza artificiale rappresenta una delle tendenze più dinamiche e rivoluzionarie nel panorama economico globale e apre notevoli prospettive di investimento. Il lancio di questo nuovo indice è la testimonianza del costante impegno di IG nel rispondere alle esigenze della propria clientela per accompagnarla verso il raggiungimento dei propri obiettivi. Per il futuro, noi di IG puntiamo ad innovare ulteriormente la nostra piattaforma di offerta con un approccio che permetta ai trader di vivere un’esperienza d’investimento consapevole, trasparente e personalizzata”.

Presente sul mercato dal 1974, IG si impegna a sviluppare soluzioni d’investimento all’avanguardia per rispondere alle esigenze in evoluzione degli investitori, proponendo un’ampia gamma di strumenti finanziari per intercettare e cavalcare le principali tendenze di mercato. I clienti di IG possono beneficiare dei vantaggi tipici degli strumenti quotati in borsa: massima trasparenza in termini di quotazioni che permette di rimanere sempre informati e di gestire la propria esposizione, usufruendo dei benefici derivanti dalla negoziazione su un mercato regolamentato.