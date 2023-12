IG allarga l’offerta di Turbo24 con nuove azioni, indici, materie prime e valute

Nella giornata di oggi, IG, leader da quasi 50 anni del trading online, ha annunciato il lancio di una nuova serie di certificati Turbo24, che consentiranno agli investitori di cogliere le opportunità offerte sui mercati più interessanti.

L’ampliamento dell’offerta di certificati turbo ha l’obiettivo di ampliare la vasta gamma di strumenti che IG offre alla propria clientela che desidera investire su azioni, indici, materie prime e valute.

Nel dettaglio, le nuove quotazioni di oggi comprende 56 nuovi Turbo24 che permettono di ottenere un’esposizione sui titoli azionari tra i più scambiati a livello europeo e statunitense, e di puntare sugli indici MDAX e Russell 2000, sulla commodity dell’argento e su nuove coppie valutarie.

Per quanto riguarda il comparto azionario, sarà possibile investire su un’ampia selezione di colossi dell’economia mondiale, dal comparto bancario a quello assicurativo: Goldman Sachs, American Express Company, General Motors Company, Spotify Technology SA, BNP Paribas SA, UBS Group Inc., Munich Reinsurance Company, AXA SA, Sanofi SA, Eni SpA, Nexi SpA, Amplifon SpA e Leonardo SpA.

A questa nuova emissione seguiranno quotazioni successive che arricchiranno ulteriormente la gamma di sottostanti accessibili tramite la piattaforma di trading di IG.

Attraverso i certificati Turbo24, i clienti di IG possono avere un’esposizione sugli asset beneficiando di tutti i vantaggi di uno strumento negoziato in borsa. I Turbo24 offrono infatti la massima trasparenza in termini di quotazioni, permettendo agli investitori di rimanere pienamente informati e di gestire la propria esposizione usufruendo dei benefici derivanti dalla negoziazione su un mercato regolamentato.

Di recente, IG ha introdotto alcuni significativi perfezionamenti alla propria offerta, garantendo spread più ridotti e maggiore liquidità sul book di negoziazione, con conseguente miglioramento dei prezzi e delle size.

“L’attuale contesto di mercato, caratterizzato da incertezze geopolitiche e pressioni inflazionistiche elevate, pone sempre nuove sfide per gli investitori, commenta Fabio De Cillis, Country Manager per l’Italia di IG. “Per questo noi di IG puntiamo ad innovare costantemente la nostra offerta sui principali indici, valute, materie prime e titoli azionari a livello globale, a testimonianza dell’attenzione che poniamo alle esigenze e alle aspettative dei nostri clienti. Questa emissione intende rafforzare degli strumenti, i certificati Turbo24, che per loro stessa struttura garantiscono un rischio limitato, e che si prestano bene ad essere utilizzati in uno scenario macroeconomico come quello attuale.”