BNP Paribas presenta i primi Credit Linked Certificate quotati su Borsa Italiana

BNP Paribas ha quotato sul mercato EuroTLX di Borsa Italiana la prima emissione di Credit Linked Certificate su Entità di Riferimento Finanziarie Senior.

Questi strumenti consentono di ottenere potenziali premi trimestrali tra il 3,65% p.a. e il 4,10% p.a dell’Importo Nozionale ove non si verifichi un Evento di Credito sull’Entità di Riferimento. Se si verifica un Evento di Credito sull’Entità di Riferimento durante la vita del Certificate, il Certificate scade anticipatamente. In tal caso, non sono corrisposti ulteriori premi rispetto a quelli eventualmente già pagati e il Certificate liquida un importo pari all’Importo Nozionale moltiplicato per il Tasso di Recupero, con possibile perdita parziale o totale dell’Importo Nozionale. Ove non si verifichi un Evento di Credito sull’Entità di Riferimento, a scadenza, il Certificate restituisce l’Importo Nozionale e paga il premio trimestrale.

Cosa sono i Credit Linked Certificate?

I Credit Linked Certificate (CLC) sono strumenti finanziari che offrono agli investitori un’esposizione al merito creditizio di una o più società, istituzioni finanziarie o enti governativi (le Entità di Riferimento). Questi prodotti prevedono il pagamento di potenziali premi periodici di importo fisso o variabile con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale e, a scadenza, l’eventuale rimborso dell’Importo Nozionale. Il pagamento dei premi periodici e il rimborso dell’Importo Nozionale a scadenza dipende dal verificarsi o meno di uno degli Eventi di Credito sulla/e Entità di Riferimento durante la vita del Certificate, nonché dalla tipologia di Tasso di Recupero prevista dal CLC in caso di Evento di Credito.

I CLC sono emessi da BNP Paribas Issuance B.V. (l’Emittente) e garantiti da BNP Paribas (il Garante) e ammessi alle negoziazioni sul mercato EuroTLX (MTF) e/o SeDeX di Borsa Italiana (Euronext Milan), con liquidità infragionaliera fornita da una società del gruppo BNP Paribas o da un soggetto terzo incaricato da BNP Paribas che agisce in qualità di market maker.

Quali sono i vantaggi?

I CLC presentano alcuni vantaggi:

permettono di investire nel mercato del credito e diversificare il proprio portafoglio rispetto alle asset class più comuni, come azioni e obbligazioni;

sono prodotti flessibili che consentono di acquisire esposizione su svariate combinazioni di Entità di Riferimento, scadenze e rendimenti;

possono essere acquistati e/o venduti in qualsiasi momento di mercato, grazie all‘ammissione alle negoziazioni su EuroTLX (MTF) e/o SeDeX e alla presenza del gruppo BNP Paribas (o di un soggetto terzo che agisce per conto di quest’ultimo) in qualità di market maker.

Per maggiori informazioni sui prodotti visita il link: https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/credit-linked/credit-linked-certificates-nuova-emissione/

Per vedere la brochure dei nuovi prodotti vai qui: https://investimenti.bnpparibas.it/contentassets/1798c84da42748f192c2b288374891f1/brochure_specifica_credit_linked_certificate.pdf