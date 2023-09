I leader delle società tech a Capitol Hill per regolamentare l’IA

I grandi nomi della Silicon Valley a Washington per un confronto con i senatori USA sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale (IA). In seguito al summit di Washington, durato tre ore, Elon Musk, ceo di Tesla e SpaceX, tra i ceo più importanti presenti all’audizione, ha riassunto i gravi rischi per l’umanità posti dall’IA.

“C’è qualche possibilità, superiore allo zero, che l’intelligenza artificiale ci uccida tutti. Penso che sia bassa ma c’è la possibilità”, ha detto Musk ai giornalisti. “Le conseguenze di un errore nell’intelligenza artificiale sono gravi.” Musk ha anche detto che l’audizione in Senato “potrebbe essere ricordata come molto importante per il futuro della civiltà”.

Il Summit a Washington sull’IA

Il Summit a Capitol Hill organizzato dal leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha riunito i grandi protagonisti del settore. Lo scopo è trovare, insieme, una normativa che regola il settore dell’IA. Il Senato si prepara a elaborare un progetto di legge per regolamentare il settore dell’IA, un tema molto caro anche allo stesso Schumer, in rapida evoluzione.

Tra i presenti sul tavolo delle discussioni, al di là dei senatori, il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, il numero uno di Google (Alphabet) Sundar Pichai, Sam Altman, ceo e fondatore di OpenAI, Jensen Huang, ceo Nvidia, Arvind Krishna, ad di IBM e Elon Musk, ceo di Tesla.

Tutti i partecipanti hanno concordato sul fatto che il settore dell’IA ha bisogno di essere supervisionato, secondo quanto ha riferito lo stesso Schumer ai giornalisti in seguito al meeting. Ma, secondo i partecipanti i dettagli relativi alla legislazione sono rimasti poco chiari per il momento.

IA, quali pericoli per l’umanità

Il Congresso USA ha un track record poco brillante quando si tratta di regolamentare le nuove tecnologie, e negli ultimi decenni il settore è cresciuto per lo più senza alcun controllo da parte del governo. Molti legislatori sottolineano la mancata approvazione di qualsiasi legislazione sui social media, ad esempio per quanto riguarda standard di privacy più severi.

Schumer, che ha fatto dell’intelligenza artificiale una delle sue principali questioni in qualità di leader, ha affermato che la regolamentazione dell’intelligenza artificiale sarà “una delle questioni più difficili che potremo mai affrontare” e ha elencato alcune delle ragioni per cui: è tecnicamente complicata, continua cambiando e “ha un effetto così ampio e vasto in tutto il mondo”.

Dirigenti come il CEO di OpenAI, Sam Altman avevano già entusiasmato alcuni senatori chiedendo pubblicamente nuove regole all’inizio del ciclo di vita del settore, cosa che alcuni legislatori vedono come un gradito contrasto con il settore dei social media che ha resistito alla regolamentazione.

Mentre i gruppi per i diritti umani hanno espresso preoccupazione sui possibili pericoli posti dall’intelligenza artificiale, come il rischio che algoritmi scarsamente addestrati possano inavvertitamente discriminare le minoranze o che possano assorbire opere protette da copyright di scrittori e artisti senza compenso o permesso. Alcuni autori hanno citato in giudizio OpenAI per tali affermazioni, mentre altri hanno chiesto in una lettera aperta di essere pagati dalle società di intelligenza artificiale.

Per questo motivo editori e testate come CNN, The New York Times e Disney sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno deciso di bloccare l’accesso a ChatGPT e la possibilità di utilizzare i loro contenuti.

“Ci impegneremo al massimo per garantire che si tratti di un processo veramente democratico con piena voce, trasparenza, responsabilità ed equilibrio”, ha affermato Maya Wiley, presidente e amministratore delegato della Leadership Conference on Civil and Human Rights, “e che si arrivi a qualcosa che effettivamente sostiene la democrazia; sostiene la mobilità economica; sostiene l’istruzione; e innova in tutti i modi migliori e garantisce che ciò protegga i consumatori e le persone in primo piano, e semplicemente non provi a risolvere il problema dopo che sono stati danneggiati.