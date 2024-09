EssilorLuxottica-Meta ancora più forte la partnership: “pronti a scrivere assieme la storia dei wearable”

Ancora più forte la partnership tra EssilorLuxottica e Meta, che si estende di 10 anni. Le due big si mostrano pronte ad avviare un nuovo accordo di collaborazione per lo sviluppo delle prossime generazioni di smart eyewear. Il leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole nel 2019 unisce le sue forze a quelle della colosso tech che al suo interno ha Facebook, Instagram e Whatsapp, dando vita ad un modello di smart glasses che, lungo le sue due edizioni, ha contribuito a consolidare il rapporto tra moda e tecnologia.

Se vuoi aggiornamenti su Breaking news, Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Gli occhiali smart che parlano (anche) italiano

Lo stile classico del marchio Ray-Ban unito ai servizi digitali di Mark Zuckerberg hanno permesso ai Ray-Ban Meta di offrire ai consumatori un accessorio capace di registrare video e foto, oltre che ascoltare musica e trasmettere contenuti in streaming live.

comunicano la propria intenzione di proseguire insieme la strada verso lo sviluppo del wearable, ossia dei dispositivi tecnologici indossabili. «Gli occhiali, ora un prodotto di largo consumo, sono molto richiesti nei mercati in cui sono disponibili, tra cui Stati Uniti, California, Regno Unito, Australia e molti paesi europei tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia», si legge nella nota dove i due colossi, ossia dei dispositivi tecnologici indossabili.

Novità e miglioramenti

Specialmente per quanto riguarda la versione più recente, è riuscita a vendere «in pochi mesi più di quanto abbiano fatto i vecchi occhiali in due anni», come ha dichiarato a luglio l’Amministratore Delegato di EssilorLuxottica. Tra i due modelli ci sono stati infatti numerosi miglioramenti, come ad esempio una nuova fotocamera ultrawide da 12 MP e un sistema a cinque microfoni.

Ma anche la possibilità per gli utenti statunitensi e canadesi di collegare direttamente il proprio account Apple Music agli occhiali smart. Un nuovo firmware, poi, ha favorito una maggiore compatibilità con WhatsApp e Messenger, consentendo agli utenti di utilizzare gli occhiali come videocamera all’interno di entrambe le applicazioni di messaggistica istantanea.

Verso nuovi prodotti «multigenerazionali»

La multinazionale italo-francese assume un ruolo di spicco nel percorso verso la modernizzazione di questo settore ancora tutto da costruire. «Investiamo centinaia di milioni ogni anno in R&S per creare prodotti che migliorano la qualità della vita di miliardi di persone e influenzano il modo in cui vedono il mondo e gli altri» afferma Francesco Milleri, Presidente e CEO di EssilorLuxottica, che giudica il loro occhiale smart quale «pietra miliare importante nel nostro percorso per rendere gli occhiali la porta di accesso al mondo connesso».

Orgoglio e soddisfazione anche dal fondatore e CEO di Meta, Mark Zuckerberg: «Abbiamo l’opportunità di trasformare gli occhiali nella prossima grande piattaforma tecnologica e renderli alla moda nel processo». Da oggi, occhi (e occhiali) puntati allo sviluppo di accessori indossabili intelligenti e «multigenerazionali», con un sempre maggiore apporto di tecnologia e accesso a servizi digitali capaci di semplificare la quotidianità dei consumatori.

Cosa dicono gli analisti post annuncio