HSBC AM lancia l’India Tech UCITS ETF rafforzando ulteriormente l’offerta sul tema della tecnologia

HSBC Asset Management (HSBC AM) ha ulteriormente rafforzato la sua offerta di ETF tematici tecnologici con il lancio dell’India Tech UCITS ETF. Quotato su Borsa Italiana, l’HSBC S&P India Tech UCITS ETF è il primo ETF UCITS che replica l’indice S&P India Tech.

L’indice è fornito da S&P Dow Jones Indices e cerca di misurare la performance delle società del mercato indiano con un forte orientamento all’innovazione tecnologica. L’indice comprende le società che generano almeno l’80% del loro fatturato da attività legate alla tecnologia digitale, alla comunicazione e ai software, secondo la definizione dei dati Revere Business Industry Classification System (RBICS) di FactSet. Questo approccio basato sui ricavi è stato concepito per offrire agli investitori l’accesso a un indice più diversificato rispetto a quello delle società puramente IT e che riunisce le società orientate alla tecnologia operative in diversi settori.

L’indice diversificato comprende componenti per la realtà virtuale, software di business intelligence, software per l’industria automobilistica, vendite al dettaglio su internet, servizi di infrastruttura wireless, elaborazione di pagamenti elettronici, software assicurativi e società di data center. Tutte le società hanno una capitalizzazione di mercato superiore a 300 milioni di dollari.

Nome del fondo ISIN Stock exchange Bloomberg ticker Benchmark Total expense ratio (TER) Trading Currency HSBC S&P India Tech UCITS ETF IE0008119MO8 Borsa Italiana HITC IM S&P India Tech Index 0.65% EUR

Stefano Caleffi, Head of Southern Europe ETF and Indexing Sales di HSBC Asset Management, commenta:

“Siamo lieti di aver lanciato l’HSBC S&P India Tech UCITS ETF per offrire agli investitori l’accesso all’universo tecnologico dell’India, caratterizzato da una rapida evoluzione. A nostro avviso, l’India si sta affermando velocemente come una fucina di innovazione tecnologica in molti settori che offrono interessanti opportunità di investimento, essendo passata dal precedente modello di forte esportatore di SAAS (Software As A Service) allo sviluppo di soluzioni tecnologiche più innovative. Il lancio sostiene la nostra convinzione sulla solidità del mercato indiano e la più ampia strategia di HSBC AM volta a offrire ai clienti le migliori soluzioni di investimento della categoria con una specializzazione nei mercati emergenti”.

Ari Rajendra, Head of Thematic Indices di S&P Dow Jones Indices, afferma: