GraniteShares arriva a $2,5 mld di AUM con gli ETP a leva legati all’IA e al mondo crypto

Un’impennata nei volumi di trading ha fatto aumentare di $500 milioni in meno di un mese gli Asset Under Management (AUM) di GraniteShares, portando il totale a oltre i $2,5 miliardi.

L’emittente globale di ETP, che ha avviato le sue attività negli Stati Uniti nel 2017, prima di espandersi nel Regno Unito, in Francia, Germania e Italia, dove è approdato a fine 2021, ha raggiunto i $2 miliardi di AUM all’inizio di febbraio, per poi superare $2,5 miliardi alla fine del mese, con la domanda di ETP a leva su singoli titoli che continua a crescere. Ad indicare il crescente interesse per i prodotti offerti dall’emittente sono anche i volumi di trading sulla sua piattaforma: nell’ultima settimana di febbraio i volumi medi giornalieri sono stati di USD 454 milioni, rappresentando una crescita del +414,6% rispetto ai volumi medi dell’ultima settimana di novembre, ovvero 3 mesi prima.

L’espansione è stata guidata dal crescente utilizzo da parte degli investitori di ETP a leva su alcuni dei titoli del momento. Ad esempio gli ETP 3x Long Nvidia (ISIN: XS2193971947) e 3x Short Nvidia (ISIN: XS2613356893) hanno visto un rapido aumento dei volumi, alla luce dei risultati trimestrali del produttore di chip, che hanno mostrato utili record. Le azioni di Nvidia sono aumentate di circa il +66% da inizio anno, mentre l’ETP GraniteShares 3x Long Nvidia ha registrato una performance del +293%. Nonostante i profitti record, gli investitori che utilizzano i prodotti di GraniteShares hanno fatto trading sia al rialzo che al ribasso: il giorno prima della press release sugli utili di Nvidia infatti si sono registrati numeri uguali di operazioni long e short.

Anche gli ETP di GraniteShares legati a Coinbase, Microstrategy e Meta hanno visto volumi crescenti. I primi due titoli sono infatti aumentati insieme al prezzo di Bitcoin, in vista dell’halving (dimezzamento) di aprile, e i rispettivi ETP long di GraniteShares (XS2575914176 e XS2617255760), offrendo un modo alternativo per fare trading sui mercati delle criptovalute, hanno attirato l’interesse di investitori e trader.

Gianmarco Roncarolo, Director di GraniteShares per l’Italia, ha commentato: