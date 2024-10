HANetf e The Royal Mint lanciano una coppia di ETC sull’oro fisico con copertura valutaria

HANetf, in collaborazione con The Royal Mint, ha lanciato due ETC sull’oro fisico di provenienza responsabile con copertura valutaria: il The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold GBP Hedged ETC e il The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold EUR Hedged ETC. I due nuovi prodotti seguono i medesimi fondamenti del The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAU) che ha recentemente superato il miliardo di dollari di masse in gestione.

Ciascun ETC sarà supportato da lingotti d’oro fisici di pronta consegna, di provenienza responsabile della London Bullion Market Association (LBMA) e custoditi dalla The Royal Mint nel suo caveau altamente sicuro di Llantrisant, in Galles. Oltre la metà di questi lingotti è costituita da oro riciclato al 100% e ha un’intensità di carbonio inferiore di oltre il 90% rispetto all’oro estratto. Inoltre, l’oro contenuto negli ETC può essere riscattato in oro fisico dalla The Royal Mint, sotto forma di una gamma di lingotti e monete d’oro che non ha eguali, comprese le gamme Sovereign e Britannia.

Un bis di ETC con copertura valutaria

E’ di oggi il lancio da parte di HANetf, in collaborazione con The Royal Mint, di due ETC sull’oro fisico di provenienza responsabile con copertura valutaria. I nuovi prodotti seguono i medesimi fondamenti del The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAU), il primo ETC quotato da HANetf insieme a The Royal Mint che già nel 2022 ha introdotto l’adozione dell’oro riciclato. Un altro principio insito nell’ETC e ritenuto fondamentare è che nessuno strumento sia esposto all’oro di origine russa. Dal suo lancio, RMAU ha superato il miliardo di dollari di masse in gestione (AUM).

Essendo l’oro quotato in USD, la maggior parte dei prodotti auriferi fornisce un’esposizione all’oro in dollari a meno che non siano coperti dal rischio di oscillazione della valuta. Pertanto, se un investitore volesse beneficiare solo ed esclusivamente dell’andamento del prezzo dell’oro e non ha alcuna intenzione di aggiungere le opportunità o i rischi derivanti dall’apprezzamento o deprezzamento del dollaro USA, deve trovare un modo per coprire la propria esposizione alla moneta statunitense. Nei prodotti con copertura della valuta, invece, le posizioni in dollari si annullano così che l’investitore raggiunge il risultato desiderato, ovvero essere esposto solo ed esclusivamente al trend riferito al prezzo dell’oro.

Ciascun ETC sarà supportato da lingotti d’oro fisici di pronta consegna, di provenienza responsabile della London Bullion Market Association (LBMA) e custoditi dalla The Royal Mint nel suo caveau altamente sicuro di Llantrisant, in Galles. Ciò significa che l’oro è custodito al di fuori dei sistemi bancari di Londra, offrendo un’opzione potenzialmente interessante per gli investitori che cercano una reale diversificazione nei loro accordi di custodia, rispetto ad analoghi ETP che sono custoditi presso banche a Londra o nelle sue vicinanze. Inoltre, oltre la metà dei lingotti custoditi è costituita da oro riciclato al 100% e hanno un’intensità di carbonio inferiore di oltre il 90% rispetto all’oro estratto.

L’oro contenuto negli ETC può essere riscattato in oro fisico dalla The Royal Mint, sotto forma di una gamma di lingotti e monete d’oro che non ha eguali, comprese le gamme Sovereign e Britannia. La copertura in valuta estera avverrà quotidianamente. I profitti e le perdite in valuta estera del giorno saranno convertiti in oro, riducendo al minimo il rischio di controparte della copertura in valuta estera.

Andrew Dickey, Divisional Director of Precious Metals di The Royal Mint, ha così commentato:

“The Royal Mint continua a costruire la sua reputazione nel Regno Unito e nei mercati globali, consolidando la sua leadership negli investimenti in metalli preziosi. L’ETC sull’oro fisico di provenienza responsabile ha ottenuto risultati eccezionali, con un patrimonio in gestione di un miliardo di dollari. Questa crescita impressionante testimonia non solo il profilo di sostenibilità del fondo, ma riflette anche le iniziative di sostenibilità e i solidi accordi di custodia della The Royal Mint, in quanto custode di fiducia del fondo. Abbiamo ascoltato le richieste dei nostri investitori e compiuto i passi necessari per ampliare la nostra offerta di prodotti finanziari, lanciando questi due nuovi ETC in oro fisico con copertura valutaria attraverso HANetf. Poiché gli investimenti in metalli preziosi sono sempre più all’ordine del giorno, The Royal Mint continua a impegnarsi per offrire opzioni di investimento affidabili e senza soluzione di continuità, grazie alla sua tradizione di fiducia.”

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha poi aggiunto:

“Siamo lieti di lanciare due ETC sull’oro con copertura FX di provenienza responsabile insieme al nostro partner di lunga data, The Royal Mint. Il lancio del primo prodotto finanziario quotato di The Royal Mint, The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC è stato rivoluzionario. Gli investitori sono sempre più alla ricerca di modi per accedere all’oro in modo sicuro e protetto. The Royal Mint è il produttore ufficiale di monete del Regno Unito da oltre un millennio; quindi, è difficile pensare a un custode più affidabile. Inoltre, la sostenibilità dell’oro è sempre più al centro dell’attenzione e le credenziali di sostenibilità di The Royal Mint rendono l’azienda leader in questo settore. Tutto l’oro è costituito da lingotti di pronta consegna LBMA post 2019 di provenienza responsabile, con un audit biennale pubblicato per garantire la piena trasparenza. Infine, gli ETC con copertura FX offrono agli investitori la possibilità di accedere all’oro fisico, riducendo al minimo il rischio di controparte per la copertura FX.”

Di seguito i dettagli dei nuovi prodotti: