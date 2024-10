HANetf: il suo ETC sull’oro fisico ha superato il miliardo di dollari di AUM

Il The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAU) di HANetf ha superato il miliardo di dollari di masse in gestione. RMAU è stato uno dei pochi ETC sull’oro fisico a ricevere afflussi positivi quest’anno. Infatti, all’1 gennaio 2024, i suoi AUM erano pari a 740,77 milioni di dollari, pertanto sono aumentati di oltre 259,23 milioni, superando oggi la soglia del miliardo. Ciò rappresenta un aumento del 34,99% in un periodo di 9 mesi.

Questo prodotto è stato lanciato nel 2020 ed è il primo ETC ad essere stato creato in collaborazione con una zecca sovrana europea. L’ETC è sostenuto fisicamente al 100% da lingotti d’oro e beneficia dell’esclusivo accordo di custodia di The Royal Mint che prevede un caveau di alta sicurezza, sorvegliato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, basato a Llantrisant, nel Galles. Ciò significa che il metallo giallo è custodito al di fuori dei sistemi bancari di Londra, offrendo un’opzione potenzialmente interessante per gli investitori che cercano una reale diversificazione nei loro accordi di custodia, rispetto alla maggior parte degli ETP sull’oro che sono custoditi presso banche a Londra o nelle vicinanze.

Il 100% dell’oro che sostiene l’ETC è costituito da lingotti di pronta consegna, di provenienza responsabile della London Bullion Market Association (LBMA) post-2019, con un numero crescente di lingotti post-2022 e sono sottoposti a controlli indipendenti due volte l’anno per garantire il rispetto dei più elevati standard di approvvigionamento responsabile. Inoltre, oltre la metà dell’oro custodito è costituito da oro riciclato al 100%, con l’obiettivo di aumentarne la percentuale nel tempo. Questo può potenzialmente ridurre l’impronta di carbonio del portafoglio di un investitore in quanto l’oro riciclato ha un’intensità di carbonio inferiore di oltre il 90% rispetto all’oro estratto. Infine, RMAU offre la possibilità di riscattare gli investimenti nell’ETC in oro fisico da The Royal Mint, sotto forma di un’ampia gamma di lingotti e monete d’oro. Questa vasta gamma di monete e lingotti non ha eguali, comprese le gamme Sovereign e Britannia.

Andrew Dickey, Divisional Director of Precious Metals di The Royal Mint, ha così commentato:

“Siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare che l’ETC in oro fisico di provenienza responsabile di The Royal Mint ha raggiunto e superato l’impressionante traguardo di 1 miliardo di dollari di patrimonio in gestione. Questo risultato racconta molto della crescente domanda di opzioni di investimento sostenibili e riflette le solide credenziali di sostenibilità del fondo. L’eccezionale crescita di questo prodotto, inoltre, evidenzia il più ampio impegno di The Royal Mint nei confronti della sostenibilità e dei nostri servizi di caveau altamente sicuri e affidabili. Infine, riflette la crescente attenzione per l’oro come investimento a lungo termine, soprattutto in considerazione della sua forte performance recente e del suo ruolo duraturo di bene rifugio.”

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha poi aggiunto: