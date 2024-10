Invesco lancia il primo ETF in Europa che replica l’indice MSCI World Equal Weight

Gli ETF azionari globali ad ampio spettro hanno raccolto, nel 2024, oltre 35 miliardi di dollari di nuovi asset netti, rendendo questa categoria seconda solo alle esposizioni azionarie statunitensi per flussi di ETF da inizio anno. L’Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF offre agli investitori un approccio alternativo all’esposizione azionaria globale che riduce il rischio di concentrazione tipicamente associato a una metodologia standard di ponderazione della capitalizzazione di mercato.

Il nuovo ETF di Invesco, una novità assoluta in Europa, potrebbe essere particolarmente interessante per gli investitori preoccupati dalla potenziale volatilità dei mercati globali, poiché il peso combinato delle prime 10 partecipazioni nell’indice MSCI World è attualmente pari al 25% dell’indice stesso, la concentrazione più elevata degli ultimi 40 anni. Gli ETF equal weight che puntano sugli Stati Uniti hanno già attirato l’attenzione degli investitori con oltre 5 miliardi di dollari di flussi netti dall’inizio del 2023, e questo nuovo lancio offre loro la possibilità di ottenere un’esposizione meno concentrata al più ampio mercato azionario globale in un’unica soluzione.

Gary Buxton, Head of EMEA and APAC ETFs and Indexed Strategies di Invesco, ha dichiarato:

“Il brusco sell-off dei mercati azionari di luglio, sebbene di breve durata, ci ha ricordato quanto rapidamente possano cambiare le sorti delle singole società e il sentiment degli investitori. Il nostro nuovo ETF offre un modo efficace per mantenere un’ampia esposizione sui mercati azionari globali, ma con una sensibilità ridotta alla performance di ogni singola società.”

L’indice MSCI World Equal Weight è costruito a partire dall’indice MSCI World principale, includendo gli stessi titoli costitutivi ma assegnando un peso uguale a ogni società a ogni data di ribilanciamento trimestrale, anziché ponderare i titoli in base alla loro capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante. L’indice comprende oltre 1.400 titoli di società a grande e media capitalizzazione in 23 mercati sviluppati. Il Gestore degli investimenti traccerà l’indice applicando una strategia di campionamento, che prevede l’uso di un’analisi quantitativa per selezionare i titoli dell’indice in base a fattori quali la ponderazione per Paese e settore e la liquidità.

Chris Mellor, Head of EMEA Equity ETF Product Management di Invesco, ha dichiarato:

“La maggior parte degli investitori pensa istintivamente a un approccio equal-weight come a un modo per distribuire il rischio a livello di titoli. Sebbene questa osservazione sia del tutto valida, un ETF che segue l’indice MSCI World Equal Weight è anche più equilibrato dal punto di vista settoriale e geografico. Ad esempio, l’allocazione agli Stati Uniti è pari a circa il 42% rispetto a oltre il 70% dell’indice standard, il che permette di ottenere una maggiore esposizione al Giappone, al Regno Unito e ad altri mercati sviluppati. Questo fondo si aggiunge agli attuali ETF UCITS S&P 500 Equal Weight e Nasdaq-100 Equal Weight di Invesco, che offrono già approcci alternativi a due dei fondi di punta della Società.

Di seguito i dettagli dell’ETF: