HANetf: crescono le masse in gestione per gli ETF sull’uranio e sull’oro fisico

HANetf, piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC in Europa, annuncia l’incremento delle masse in gestione per due dei suoi prodotti di punta sulle materie prime. Lo Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Ticker U3O8) ha superato il traguardo dei 60 milioni di dollari di AuM dalla data di lancio nel maggio 2022, mentre l’ETC sull’oro fisico, il primo in Europa ad essere lanciato in collaborazione con una zecca sovrana, il The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (Ticker RMAU), ha superato i 900 milioni di dollari di patrimonio gestito.

Uranio, nuovo mercato toro?

Lo Sprott Uranium Miners UCITS ETF, segue l’indice North Shore Sprott Uranium Miners ed è stato realizzato in collaborazione con Sprott Asset Management, leader globale nell’investimento in uranio e nelle materie prime, per offrire agli investitori una soluzione di investimento in risposta alla crisi energetica scatenata dal conflitto in Europa.

Inoltre, la decisone dell’Unione Europea di classificare l’energia nucleare come “green”, ossia un valido contributo nella corsa verso il net-zero, sta incrementando il deficit nell’approvvigionamento di uranio, materia prima fondamentale per l’energia nucleare. Di conseguenza, molti esperti ritengono che l’uranio sia sulla cresta dell’onda di un nuovo mercato toro.

Oro, prezzi su massimi da oltre 7 mesi

Anche l’investimento in Oro, il bene rifugio più noto, sta registrando afflussi elevati e all’inizio del 2023, il prezzo spot dell’oro ha raggiunto il livello più alto da oltre sette mesi.

The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC, primo prodotto finanziario quotato in collaborazione con la The Royal Mint, zecca sovrana europea, offre agli investitori un’esposizione al prezzo spot dell’oro detenendo fisicamente lingotti d’oro, custoditi nei caveau della The Royal Mint a Llantrisant, Cardiff.

Un altro aspetto interessante di questo prodotto è dato dal fatto che gli ETC d’oro vengono emessi solo a seguito dell’assegnazione di lingotti d’oro fisici, identificabili in modo univoco. A riprova di ciò, quest’anno è stato effettuato il primo rimborso fisico di ETC con l’azienda americana di servizi finanziari Wahed che ha riscattato un lingotto d’oro da un’oncia.

Il prodotto offre inoltre agli investitori l’opportunità di accedere ad un investimento in oro in linea con i loro valori di sostenibilità. Infatti, l’ETC è garantito in parte da lingotti LBMA Good Delivery, realizzati con il 100% di oro riciclato, proveniente dagli scarti del processo di produzione. L’ETC è inoltre conforme alla sharia, ossia in linea con i valori islamici.