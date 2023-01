Grifal: Accordo con Gruppo José Neves per nuovo sito produttivo in Portogallo

Grazie all’accordo stretto tra Grifal Group, azienda italiana specializzata nel packaging, e il Gruppo industriale José Neves, con sede a Ponte Guimares vicino a Porto, nasce la joint venture “Seven cArtù Lda” per la produzione in Portogallo dell’innovativo cartone ondulato a marchio cArtù®. I due Gruppi opereranno con quote equivalenti.

La gestione operativa, commerciale ed il supporto amministrativo saranno assicurati dal gruppo José Neves, mentre Grifal, attraverso la controllata Tieng S.rl., fornirà le linee di ondulazione ed il know-how per la produzione di cArtù®. Grifal otterrà inoltre delle royalties sulle vendite effettuate dalla newco.

Il sito di produzione cArtù® sarà operativo nel corso del 2023 a Ponte Guimares in prossimità della sede produttiva del gruppo José Neves, così da condividerne competenze e capacità nella trasformazione dei materiali ondulati a base carta.

“Sarà il terzo sito produttivo di cArtù, dopo quelli già realizzati in Italia e in Romania ed un nuovo passo nello sviluppo del network europeo”, ha commentato Fabio Gritti, Presidente e CEO di Grifal Group.