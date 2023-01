Cellularline: Mauro Borgogno nominato Group Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

A partire da oggi Mauro Borgogno è il nuovo Group Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Cellularline.

Sulla base delle informazioni a disposizione della società, Borgogno non detiene azioni ordinarie di Cellularline.

Borgogno, laureato in Economia presso l’Università di Torino nel 1985, ha maturato una significativa esperienza nell’area amministrazione, finanza e controllo attraverso un percorso pluriennale che è iniziato in una primaria società di revisione ed è proseguito come Chief Financial Officer, Direttore Generale funzioni di staff e board member in società multinazionali operanti in alcuni settori industriali e nei servizi di logistica.

Nella sua importante carriera, Borgogno ha maturato una significativa esperienza anche nelle attività di turnaround ed M&A.