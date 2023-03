GraniteShares offre ETF per tutti i gusti e adatti anche al clima attuale di incertezza. Nuovi prodotti in arrivo quest’anno

Dopo un 2022 caratterizzato da inflazione elevata, politiche restrittive delle banche centrali e sconvolgimenti geopolitici, nel 2023 la situazione potrebbe cambiare per gli investitori. I segnali promettenti dal mercato del lavoro forte e con i salari in crescita potrebbero prolungare i cicli di rialzo dei tassi in un momento in cui il rischio di una recessione incombente preoccupa sempre di più gli investitori insieme alle recenti turbolenze del sistema finanziario. Gli investitori sono quindi alla ricerca di prodotti in grado di soddisfare le molteplici esigenze per chi vuole riposizionare i propri portafogli nell’incertezza attuale.

In tale scenario, Will Rhind, Founder and CEO of ETP provider/fund manager GraniteShares, in un’intervista concessa a FinanzaOnline ci spiega come i prodotti dell’emittente di ETP, con circa 1,5 miliardi di dollari di asset in gestione, sono in grado di soddisfare le esigenze di trader e investitori professionali che desiderano effettuare un’operazione di breve o lungo periodo su alcuni dei titoli più importanti al mondo.

Quali sono i punti di forza della vostra offerta?

“La gamma GraniteShares di ETF azionari sia long che short e con leva, consente agli investitori di amplificare i rendimenti delle negoziazioni sui singoli titoli. Se prendiamo ad esempio il prodotto GraniteShares 3X Tesla ETF (codice ticker 3LTS), il prodotto è progettato per fornire 3 volte il rendimento del prezzo delle azioni Tesla in un giorno.

La gamma di strumenti GraniteShares offre inoltre agli investitori l’opportunità di trarre profitto dal calo dei prezzi delle azioni grazie alla gamma di ETF Short. Prendiamo di nuovo Tesla, GraniteShares 3X Short Tesla ETF (3STS) consente ai trader di trarre profitto dal calo del prezzo delle azioni. GraniteShares offre la più vasta gamma di ETF a leva su singola azione in Italia, fornendo esposizione alle più famose società italiane e statunitensi”.

I vostri strumenti possono aiutare gli investitori a generare valore anche in un contesto di mercato caratterizzato da una forte volatilità come quello attuale?

“La gamma GraniteShares di ETF Short e a leva su singole azioni può essere molto utile in ambienti volatili in quanto sono, prima di tutto, prodotti di trading che possono aiutare i trader a catturare movimenti di breve termine, al rialzo o al ribasso, dei titoli. In questo contesto di mercato, è importante sapere che è possibile guadagnare dai prezzi delle azioni sia in ribasso che al rialzo e la gamma di prodotti GraniteShares consente ai trader di fare entrambe le operazioni. Al momento, c’è molta preoccupazione per le banche e il sistema bancario in generale. GraniteShares offre molti ETF short e long su banche, sia britanniche che italiane”.

Quali sono le principali tendenze che avete osservato tra gli investitori retail?

“La tendenza principale è che gli investitori gestiscono da soli la maggior parte del proprio patrimonio. Stanno, in pratica, usando meno consulenti finanziari o banche e utilizzano più investimenti in ETF o azioni. Lo vediamo negli Stati Uniti e anche in Europa. In Italia, vediamo crescere il business di GraniteShares man mano che sempre più investitori vengono a conoscenza dell’offerta e dell’opportunità che crea per coloro che amano fare trading attivamente.

A volte, può essere molto difficile per gli investitori italiani accedere alle azioni statunitensi e la gamma di prodotti GraniteShares lo consente facilmente entro l’orario di scambio del mercato azionario italiano, senza la necessità di compilare un W8-BEN (modulo fiscale IRS)”. Le persone fisiche residenti in Italia che percepiscono compensi da enti degli Stati Uniti devono compilare questo modello per evitare l’applicazione della ritenuta del 30% che gli Usa dovrebbero trattenere sul loro compenso.

Avete intenzione di implementare la gamma dei prodotti con nuovi sottostanti o tipologie?

“Siamo sempre alla ricerca di un ampliamento dell’offerta e stiamo attualmente lavorando a nuovi prodotti da lanciare quest’anno. Valuteremo sempre le condizioni del mercato e cercheremo di offrire agli investitori la migliore gamma di prodotti possibile per soddisfare i loro obiettivi di investimento”.