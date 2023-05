Goldman Sachs e la multa Bce. Cosa è successo

Goldman Sachs e la multa arrivata dalla Bce. Cosa è successo

Pessima figura per Goldman Sachs, che si becca una bella multa dalla Bce.

Il colosso finanziario americano, i cui analisti sono noti per sfornare periodicamente verdetti anche piuttosto pesanti contro l’Italia (ma non solo), è finito nel mirino della Banca centrale europea, che non ha esitato a bacchettarlo.

La sanzione amministrativa, del valore di 6,63 milioni di euro, ha colpito per la precisione la divisione Goldman Sachs Bank Europe SE.

Motivo: i calcoli errati con cui la banca ha determinato il valore dei risk-weighted assets (attività ponderate per il rischio) per il rischio di credito.

Va detto che è la stessa Bce che spiega che “le banche possono ricorrere ai modelli interni per determinare l’importo totale delle esposizioni ponderate per il rischio, ossia le attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets, RWA)”, precisando che, “per farlo, devono ottenere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza”.

Detto questo, è ovvio che i numeri devono essere calcolati in modo preciso e aderente alla realtà. Ed è questo che è stato contestato al colosso di Wall Street Goldman Sachs.

Annuncio Bce: errore Goldman Sachs in calcolo RWA

“Nel 2019, 2020 e 2021, per otto trimestri consecutivi, la banca ha riportato attività ponderate per il rischio (RWA risk-weighted assets) relative al rischio sul credito per un ammontare inferiore a ciò che avrebbe dovuto fare – si legge nell’annuncio della Bce – Questo fatto si è verificato in quanto la banca non ha classificato in modo corretto le esposizioni societarie applicando a esse un rischio ponderato inferiore, rispetto a quanto le norme dirette alle banche richiedano”.

A questo si è aggiunto il fatto, ha spiegato l’Eurotower, che “lacune nei controlli interni hanno impedito alla banca di individuare l’errore in modo tempestivo”.

Il risultato è che Goldman Sachs ha così comunicato “i numeri erroneamente calcolati alla Bce, impedendo in questo modo alla Banca centrale europea di avere una visione completa del suo profilo di rischio”.

Ma quale rischio? E’ la stessa Bce nel suo annuncio relativo alla multa comminata a spiegare la situazione.

“Le attività ponderate per il rischio (sigla RWA per l’appunto) permettono di misurare i rischi presenti nei libri contabili della banca, e servono alle banche come base per calcolare il loro fabbisogno di capitali”.

Ciò significa che, “sottovalutare le attività ponderate per il rischio significa che la banca non ha calcolato in modo appropriato le proprie necessità di capitale e la propria capacità di assorbire le perdite”.

Nel comunicato viene precisato che, “nel momento in cui decide il valore di una sanzione da comminare a una banca, la Bce applica la sua Guida alla metodologia volta a determinare le sanzioni pecuniarie amministrative”.

E’ stato precisato a tal proposito che, “tra le varie categorie esistenti ‘lieve’, ‘moderatamente grave’, ‘grave’, ‘molto grave’, ‘estremamente grave’, la Bce ha classificato questa violazione (ovvero la violazione commessa da Goldman Sachs) come ‘grave’. Maggiori dettagli sulle sanzioni imposte dalla Bce sono disponibili nella nostra pagina dedicata alle nostre sanzioni in materia di vigilanza”.

La reazione di Goldman Sachs alla notizia della multa

L’Eurotower conclude la nota, affermando che Goldman Sachs “può contestare la decisione della Bce alla Corte di Giustizia dell’Unione europea”.

L’agenzia di stampa Reuters ha riportato la risposta di Goldman Sachs.

Il colosso bancario ha risposto di aver “cooperato in modo stretto con la Bce” e di “aver preso tutti i provvedimenti necessari” per risolvere la questione.

Un portavoce di Goldman Sachs ha precisato inoltre che la banca ha riconosciuto “l’importanza cruciale dei (suoi) obblighi di comunicazione” e che ha rimediato “in pieno” quanto ha definito “una questione legale”.

Non è sicuramente la prima bega che il gigante americano deve risolvere.

Goldman Sachs pagherà $215 mln per chiudere causa su discriminazioni di genere

Il nome Goldman Sachs è risuonato più volte non solo per l’importanza del colosso di Wall Street, noto in tutto il mondo come una delle Big Banks made in Usa e di tutto il mondo.

Nel caso specifico dell’Italia, ultimamente di Goldman Sachs si è parlato facendo riferimento alla grande sberla che ha colpito l’Italia, in particolar modo ai BTP, arrivata proprio dalla banca d’affari.