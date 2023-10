Goldman Sachs emette nuove obbligazioni con tasso fisso in euro pari al 7,40% per i primi tre anni

Nuova emissione targata Goldman Sachs con vista sull’Europa. Il colosso bancario americano ha deciso di arricchire la propria gamma di obbligazioni emettendo sul mercato MOT (segmento EuroMOT) di Borsa Italiana le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso 7,40% e Mobile in Euro con durata 10 anni (ISIN XS2567540294).

I nuovi bond offrono agli investitori un flusso cedolare annuale fisso pari a 7,40% per i primi tre anni e poi flussi cedolari annuali variabili pari al tasso di riferimento Euribor a 3 mesi con un minimo di 0% annuo e con un massimo di 7,40% annuo. A scadenza (24 ottobre 2033) è previsto il rimborso integrale del valore nominale pari a 1.000 euro per ciascuna obbligazione.

La struttura delle cedole

La nuova gamma di obbligazioni paga il 24 ottobre 2024, il 24 ottobre 2025 e il 24 ottobre 2026 una cedola fissa pari a 7,40% lordo (5,476% netto) esattamente alla fine del primo, secondo e terzo anno dalla data di emissione (24 ottobre 2023). Successivamente, ogni anno a partire dal 24 ottobre 2027 fino alla data di scadenza inclusa (24 ottobre 2033) i bond pagano delle cedole variabili lorde con un valore minimo pari al 0% lordo (1,48% netto) e valore massimo 7,40% lordo (5,476% netto), pari al tasso Euribor 3 mesi.

In uno scenario in cui il tasso di riferimento assuma un valore inferiore a 0%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 0%). Nel caso in cui il tasso di riferimento assuma un valore pari o superiore al 7,40%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari a tale valore massimo (ovvero 7,40% lordo, 5,476% netto).

Il rendimento delle obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi, nella valuta di denominazione, dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità, potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall’ammontare del rimborso.

Rimborso integrale del capitale a scadenza

Gli investitori riceveranno a scadenza un ammontare pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni (1.000 euro), fermo restando il rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui Goldman Sachs non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

Si segnala, infine, che l’aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi derivanti dalle obbligazioni, e vigente al momento dell’emissione, è pari al 26%.

