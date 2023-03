Negli ultimi giorni i fallimenti delle banche americane SVB e Signature hanno scatenato vendite sul settore finanziario, spingendo le autorità Usa a varare misure per proteggere i depositi. Il clima di avversione al rischio ha frenato le quotazioni di tutti i principali listini mondiali. Come esporsi, dunque, all’azionario ottenendo un flusso di cedole periodiche e, allo stesso tempo, avere una protezione abbastanza profonda del capitale a scadenza? I certificate Callable Cash Collect Barriera 35% di Goldman Sachs con scadenza a 3 anni offrono premi fissi mensili non condizionati all’andamento dei sottostanti che sono dei panieri formati da tre titoli europei e americani. Sono 36 le date di pagamento del premio per questi certificati, che offrono cedole mensili fisse comprese tra lo 0,50% (6% p.a.) e l’1,10% (13,20% p.a.) del prezzo di emissione.

Inoltre, a partire dal sesto mese dall’emissione sul SeDex di Borsa Italiana, è prevista ogni mese la facoltà per Goldman Sachs, a sua totale discrezione, di rimborsare anticipatamente i certificati previo il pagamento del 100% del valore nominale (100 euro). In questo caso la scadenza dei certificati risulterebbe inferiore a 36 mesi e non sarebbero più corrisposti i premi fissi mensili previsti per le date successive al rimborso anticipato.

Prendere posizione sui big europei e di Piazza Affari

Diverse le possibilità offerte dai basket worst of di questa nuova emissione che, essendo tematici/settoriali, consentono di ridurre i rischi di decorrelazione e l’esposizione alla volatilità. Il concetto sembra essere controintuitivo ma sta nel fatto che titoli dello stesso settore o tema e molto correlati hanno meno probabilità di quelli decorrelati di vedere un sottostante del paniere prendere la strada “sbagliata” portando con sé la performance complessiva del certificato.

Ecco nel dettaglio i panieri dei dei 7 nuovi certificati che consentono di prendere posizioni sui settori o temi del momento come lusso, energia, viaggi, automotive, tecnologia e bancario. Per tutti i sottostanti, il livello barriera è pari al 35% del prezzo di riferimento iniziale.

Cosa succede a scadenza

A scadenza, dopo 3 anni, nel caso in cui l’opzione di rimborso anticipato non sia stata precedentemente esercitata da Goldman Sachs, gli investitori riceveranno 100 euro per ciascun certificato se il prezzo ufficiale di chiusura dei due sottostanti alla data di valutazione finale (9 marzo 2026) è pari o superiore al livello barriera a scadenza (pari al 35% del prezzo iniziale del sottostante).

Al contrario, se alla data di valutazione finale il sottostante quota a un prezzo inferiore al livello barriera a scadenza (pari al 35% del relativo prezzo iniziale), l’investitore riceve, oltre al premio fisso trimestrale, un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con conseguente perdita totale o parziale sul capitale investito. Per esempio, ove il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla data di valutazione finale sia pari al 30% del relativo prezzo iniziale, l’investitore, ipotizzando che abbia acquistato il certificato al prezzo di emissione, subirà una perdita del capitale pari al 70% e riceverà un ammontare pari a 30 euro per ciascun certificato.

Per maggiori informazioni sul prodotto clicca qui, mentre per vedere gli altri prodotti di Goldman Sachs clicca qui.