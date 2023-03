IG amplia l’offerta di certificati Turbo24 con nuovi sottostanti su azioni e materie prime

IG Europe, leader del trading online da quasi 50 anni, oggi ha annunciato la quotazione sul mercato regolamentato Spectrum Markets di una nuova serie di certificati Turbo24 per puntare sui trend più interessanti del mercato. Nel dettaglio, questa nuova emissione comprende 25 nuovi Turbo24 che vanno ad ampliare ulteriormente la vasta gamma di prodotti IG che permettono di investire sui migliori titoli dei settori con le prospettive più promettenti per il 2023, dal comparto finanziario a quello dell’automotive, e sulla commodity del gas naturale.

IG è presente in oltre 15 Paesi e offre accesso al trading alla clientela retail che può fare trading con zero commissioni su tutte le asset class che compongono l’offerta. Scegliendo i certificati Turbo24 di IG gli investitori beneficiano inoltre dei vantaggi tipici degli strumenti quotati in borsa: massima trasparenza in termini di quotazioni e i benefici derivanti dalla negoziazione su un mercato regolamentato.

L’innovativa piattaforma di IG è stata sviluppata per assicurare i massimi livelli di sicurezza, efficienza e trasparenza: l’impostazione dei limiti di esposizione e dei livelli di leva più appropriati per il trading garantisce infatti che a detenere il pieno controllo dei propri investimenti siano sempre i clienti. IG ha inoltre implementato una serie di feature e servizi disponibili sulla piattaforma per permettere un’esperienza d’investimento completa, efficace e facilmente fruibile come lo stop loss, il trading dai grafici e il Turbo Calculator.

Al fine di non correre rischi, IG ha reso possibile accedere alla piattaforma tramite un conto demo gratuito per implementare le proprie strategie di trading e simulare l’investimento, prima di richiedere un conto reale o iniziare a investire.

Facendo trading con i certificati Turbo24 con IG è inoltre possibile usufruire della promozione cash-back, grazie alla quale i trader ricevono un rimborso mensile commisurato all’operatività.

Grazie al suo costante impegno nello sviluppo, creazione e offerta di strumenti ed esperienze d’investimento all’avanguardia e in grado di soddisfare le esigenze dei trader, quest’anno la società ha ricevuto il riconoscimento come “Best Broker Online” nell’ambito della sedicesima edizione degli Italian Certificate Awards.