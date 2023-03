BNP Paribas allarga la gamma dei Dual Currency Certificate aggiungendo come scadenza aprile 2023. Questi prodotti, disponibili sul mercato Sedex (MTF) di Borsa Italiana, rappresentano un’alternativa ai conti deposito e al mercato monetario. Si tratta infatti di strumenti che nascono con l’obiettivo di fornire rendimenti potenzialmente più elevati rispetto ai conti correnti, ai conti deposito o ai Titoli di Stato a breve termine, a fronte dell’assunzione di un rischio legato al tasso di cambio.

Investimento di breve periodo

I Dual Currency Certificate vogliono rispondere all’esigenza di investire la crescente liquidità che si è accumulata sui conti correnti degli italiani: infatti, se da un lato la liquidità è una risposta all’incertezza degli ultimi mesi, l’inflazione, che ormai da diversi mesi sta rialzando la testa, (stimata addirittura all’11,9% in Italia dall’Istat in Italia ad ottobre) si traduce però in un costo per chi lascia somme inattive sul conto. Da qui la richiesta di molti investitori di investimenti a 1, 3, 6 mesi, massimo un anno.

I Dual Currency Certificate sono una particolare classe di strumenti finanziari, pensata per coloro che desiderano diversificare i propri investimenti e aumentare il rendimento della liquidità in portafoglio, a fronte dell’assunzione di un rischio legato al tasso di cambio. Molto noti sul mercato asiatico, i Dual Currency Certificate vengono oggi per la prima volta offerti sul mercato e per importi accessibili a clienti privati. Uno degli aspetti più rilevanti di questi prodotti risiede nell’alto grado di personalizzazione ad essi associata: l’investitore può decidere l’importo che desidera investire (Valore Nominale minimo pari a 100 euro), il livello di strike (cioè il livello dell’Euro/Dollaro), così come la scadenza del proprio strumento. Se in fase iniziale BNP Paribas ha deciso di proporre esclusivamente una gamma sull’Euro Dollaro, nei prossimi mesi l’offerta verrà ampliata anche ad altre valute.

Come funzionano

Ora vediamo il funzionamento di questi strumenti. Consideriamo a titolo di esempio un Dual Currency Certificate scadenza 1 mese su Tasso di Cambio Eur/Usd, con uno strike a 1,04 Usd che prevede un premio su base annua pari al 10,44% del valore nominale, che si traduce in un rendimento dello 0,87% ad un mese. Ipotizzando di acquistare 10 Dual Currency Certificate del valore nominale di 100 euro ciascuno, quando tra un mese si arriverà a scadenza:

– Se il valore del Tasso di Cambio Eur/Usd sarà pari o inferiore al Tasso Strike, corrispondente al Tasso di Cambio fissato tra la Valuta Prodotto (EUR) e la Valuta di Conversione (USD) all’emissione del certificato, i Dual Currency Certificate rimborsano il valore nominale più il premio annuo in Euro. Quindi nell’esempio rimborsano il valore nominale pari a 1.000 euro e pagano un premio pari a 8,70 euro (il premio annuo pari a 10,44% corrisponde ad un premio mensile dello 0,87%), per un importo totale pari a 1.008,70 euro.

– Se il valore del Tasso di Cambio Eur/Usd sarà superiore al Tasso Strike, i Dual Currency Certificate pagano un importo in euro pari al valore nominale convertito in dollari al Tasso Strike, più il premio annuo, con conseguente perdita parziale del capitale investito. Quindi, ad esempio, rimborsano il valore nominale pari a 1.000 euro moltiplicato per (Tasso di Strike: 1,04/ Ipotetico Tasso di Cambio a scadenza: 1,07) = 972 euro e pagano un premio pari a 8,70 euro, per un importo totale pari a 980,67 euro.

Maggiori informazioni sulla gamma Dual Currency Certificate di BNP Paribas sono disponibili su https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/dualcurrencycertificate/.