Goglio acquisisce Mega Embalagens: nuove opportunità nel mercato del caffè brasiliano

Nel panorama del packaging flessibile, l’azienda italiana Goglio emerge come protagonista grazie all’acquisizione della maggioranza delle quote (51%) di Mega Embalagens. Quest’ultima, azienda brasiliana di imballaggi flessibili, è conosciuta per la fornitura di imballaggi destinati a vari settori tra cui l’alimentare, l’igiene e, soprattutto, il pet food.

Mega Embalagens, fondata nel 1993, ha sede a Salvador do Sul in Brasile e impiega circa 400 dipendenti. L’azienda commercializza i suoi prodotti in oltre 15 paesi e registra un fatturato di circa 50 milioni di euro, consolidando così la sua presenza sul palcoscenico internazionale.

L’acquisizione da parte di Goglio rappresenta un passo avanti importante per la sua leadership nel settore del caffè. L’ingresso nel mercato brasiliano, il secondo al mondo per consumi di caffè con oltre 200 milioni di consumatori e primo per la produzione di caffè verde, permetterà a Goglio di consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato del packaging per il caffè.