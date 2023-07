UniCredit sostiene C.R.S. Impianti con minibond da 3 milioni: primo Missione Salute in Italia

C.R.S. Impianti ha finalizzato l’emissione di un minibond da 3 milioni di euro, interamente sottoscritto da UniCredit. Questo segna il primo caso di Bond Missione Salute in Italia, una nuova categoria di prodotti finanziari lanciati da UniCredit per agevolare l’accesso al credito per le aziende attive nel settore sanitario.

Il minibond, garantito dal Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale, ha una durata di cinque anni. Tra gli obiettivi principali del prestito obbligazionario vi è il finanziamento dei costi di installazione e montaggio di apparecchiature mediche specialistiche. Gli ospedali coinvolti in questo progetto includono l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’Ospedale San Carlo di Milano, l’Ospedale Maggiore di Novara e l’Ospedale San Martino di Genova.