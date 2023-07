Banca Ifis nomina Simona Arduini Vice Presidente

Il consiglio di amministrazione di Banca Ifis, gruppo leader nel settore dello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, ha dato il via libera alla nomina di Simona Arduini come Vice Presidente. La decisione è stata presa nel contesto di una strategia volta a consolidare e rafforzare la posizione della banca nel mercato.

Con la sua nomina, la professoressa Arduini sarà chiamata a supportare la banca in numerose iniziative, tra cui spicca lo sviluppo di progetti nell’ambito della sostenibilità. Questa responsabilità si inserisce in un quadro di attenzione sempre crescente verso tematiche di sostenibilità, che vedono Banca Ifis impegnata in prima linea.

Nel suo nuovo ruolo, Arduini continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente del Comitato Controllo e Rischi fino alla scadenza del suo mandato. Inoltre, la sua nomina prevede anche l’ingresso nel Comitato Sostenibilità, evidenziando ancora una volta l’importanza che Banca Ifis attribuisce alle tematiche di responsabilità sociale e ambientale.