I tre settori per puntare sul megatrend dell’alimentazione sostenibile

Negli ultimi anni sta crescendo esponenzialmente l’attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente e del benessere umanano, ma bisogna considerare anche il sistema alimentare, che dovrà essere più sostenibile per garantire un futuro più equilibrato e resiliente.

Alimenti sostenibili: un mercato in rapida espansione

Secondo le ultime stime di Rahul Bhushan, co-founder di Rize ETF, sarebbero necessari 350 miliardi di dollari all’anno per passare entro il 2030 a un sistema alimentare sostenibile. Una somma enorme, che ha il potenziale per stimolare la crescita di un’ampia gamma di aziende innovative che operano nelle diverse fasi della filiera alimentare.

Perché allora, nonostante l’enorme necessità di capitali in questo settore, il dibattito sugli investimenti verdi spesso trascura l’alimentazione sostenibile?

Il motivo è semplice: da anni il finanziamento di questo comparto essenziale è tristemente inadeguato. Si stima, infatti, che l’importo destinato finora a questo settore sia stato circa 22 volte inferiore a quello destinato all’energia verde e ai trasporti sostenibili. Questo dato è ancora più sconvolgente se si considera che il sistema alimentare globale è responsabile di oltre un quarto delle emissioni mondiali di gas serra.

La situazione è però destinata a cambiare, e questo cambiamento offrirà un’ottima opportunità agli investitori più attenti. Già adesso stanno infatti emergendo numerose direttive per promuovere la sostenibilità nelle varie fasi della catena di approvvigionamento alimentare, con la crescente consapevolezza dei problemi ambientali che esse comportano. Tutto ciò sta aprendo la strada a una legislazione più ampia rivolta all’intera filiera, come l’Inflation Reduction Act ha fatto in altri settori (quali l’energia pulita e i veicoli elettrici).

Come sempre, gli investitori che potranno ottenere i rendimenti più elevati saranno quelli che coglieranno la tendenza nella sua fase nascente, cioè adesso. Il momento di investire nella transizione alimentare è oggi, puntando su titoli di qualità che mettono insieme innovazione e ricavi solidi, elementi che potrebbero essere la chiave per ottenere forti rendimenti attraverso questo megatrend.

I settori chiave dell’alimentazione sostenibile

I tre settori che stanno guidando la trasformazione sostenibile del sistema alimentare globale, sono:

Agricoltura di precisione

L’agricoltura di precisione è incentrata sull’uso di strumenti digitali per creare efficienza e una migliore comprensione della quantità esatta di acqua, fertilizzanti e prodotti per la protezione delle colture necessari per aumentare il raccolto, ridurre gli sprechi e prevenire il degrado del suolo.

Un’azienda leader in questo settore è John Deere, che ha investito molto in robotica e automazione per i suoi trattori e per fornire agli agricoltori strumenti digitali, dal monitoraggio delle colture alla possibilità di azionare i trattori da remoto.

Packaging sostenibile

Gli imballaggi e i rifiuti derivati da questi hanno un impatto significativo sull’ambiente e favoriscono l’esaurimento dei materiali non rigenerabili. In Europa, ad esempio, nel 2020 sono stati generati circa 177 kg di rifiuti di imballaggio per persona. La Commissione europea sta lavorando per affrontare questo problema rendendo i prodotti sostenibili la norma, introducendo proposte per rendere riciclabili tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell’UE.

Ad esempio, la svizzera SIG Combibloc è leader mondiale in questo settore. I suoi imballaggi sostenibili, circolari e facilmente riciclabili stanno già garantendo ricavi solidi, con un obiettivo di crescita del fatturato del 20-22% nell’anno fiscale 2023.

Alimenti a base vegetale

Se le mucche fossero una nazione, sarebbero la terza per emissioni di gas serra dopo Stati Uniti e Cina. È per questo che è cruciale trovare alternative al modo in cui attualmente produciamo carne e latticini. E’ per questo motivo che il mercato degli alimenti a base vegetale continua a crescere così rapidamente, superando di fatto l’anno scorso l’intero settore ortofrutta, e con stime per un’espansione sempre più rapida.

I titoli di questo settore stanno imparando dai loro errori, guadagnando quote di mercato attraverso la promozione dei benefici per la salute e l’indicazione delle fonti proteiche. In questo settore non possiamo non citare Oatly, un marchio leader a livello mondiale nei prodotti lattiero-caseari alternativi.