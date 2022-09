Germania: a settembre peggiora indice Zew toccando -60,5 punti

Nel mese di settembre l’indice ZEW che misura le condizioni correnti segna -60,5 punti da -52,2 attesi e -47,6 punti precedenti. Lo rende noto lo stesso istituto Zew secondo cui l’outlook segna -61,9 punti da -55,3 precedenti.

Si tratta di un dato negativo, in quanto il sentiment economico è nuovamente peggiorato a settembre e lo ZEW ha rilevato che la carenza di energia in vista dell’inverno ha reso le aspettative ancora più negative per gran parte dell’industria tedesca. Inoltre, gli ultimi dati hanno già mostrato un calo degli ordini in entrata, della produzione e delle esportazioni, con l’impatto della crescita meno favorevole della Cina.