Franklin Templeton lancia un nuovo ETF sul Metaverso per gli investitori europei. Da oggi disponibile su Borsa Italiana

Il metaverso è una lungimirante realtà virtuale condivisa e mista, alimentata da tecnologie digitali. Come spazio interattivo e immersivo, ci si aspetta che il metaverso influenzi molti aspetti della vita delle persone, incluso il modo in cui interagiscono, socializzano, imparano, fanno acquisti, lavorano e giocano virtualmente. Combina aspetti dei social media, dei giochi online e della realtà virtuale aumentata ed è ampiamente considerato come una successiva versione di Internet rispetto a come la conosciamo attualmente, che fonde le nostre vite digitali senza soluzione di continuità.

Per offrire agli investitori europei l’accesso a società all’avanguardia in tutto il metaverso, Franklin Templeton lancia il suo nuovo ETF UCITS che seleziona titoli emessi da società con esposizione significativa al metaverso e tecnologie blockchain di supporto. Il Franklin Metaverse UCITS ETF si basa sul Solactive Global Metaverse Innovation Net Total Return Index composto da titoli azionari globali emessi da società che hanno, o si prevede che avranno, un’esposizione significativa al metaverso e alle tecnologie blockchain di supporto. Le società che si ritiene non siano in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite sono escluse dall’indice.

Il nuovo ETF è stato quotato su Deutsche Börse Xetra (XETRA) il 7 settembre, e su Borsa Italiana e London Stock Exchange (LSE) da oggi 9 settembre. L’ETF fornirà agli investitori europei un’esposizione al metaverso efficiente in termini di costi e conforme agli OICVM e i più bassi indici di spesa totale (TER) in Europa allo 0,30% (il TER è in media del 50% più basso rispetto a quello di qualunque altro ETF UCITS sul metaverso).

Grandi opportunità di business per il metaverso

“Molte grandi aziende tecnologiche hanno già fatto perno sul metaverso per la loro prossima importante area di sviluppo nello stesso modo in cui molti hanno fatto in occasione della nascita di Internet. Sembra che ci siano enormi opportunità di business nel mondo reale per gli investimenti in questo spazio considerando che entro il 2030, il mercato dell’e-commerce potrebbe crescere tra 2,0 e 2,6 trilioni di dollari” ha commentato Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, Franklin Templeton. “Lo sviluppo della tecnologia blockchain sta spingendo le possibilità di espansione del metaverso in modalità convincenti e di vasta portata. Crediamo che gli investimenti nel metaverso e la sua crescente sofisticazione siano di buon auspicio per la successiva versione di Internet, che potrebbe avere un profondo impatto sulle società e sulla crescita economica globale” ha aggiunto.

Un mercato da 5 trilioni di dollari entro il 2030