Fineco AM debutta nel mercato degli ETF con una gamma di 11 cloni 

Arriva l’atteso debutto del primo emittente italiano di ETF. Si tratta di Fineco Asset Management (FAM), società di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, che si affaccia su Borsa Italiana con una gamma di undici ETF. Il focus sugli ETF è confermato anche dall’accordo stretto il mese scorso da FinecoBank con Amundi per offrire agli investitori italiani l’accesso agli ETF dell’asset manager transalpino.

Fineco AM proverà a fare breccia sugli 1,45 milioni di clienti di FinecoBank per aumentare i suoi asset in gestione (al 30/9/2022 vanta masse gestite per 24,7 mld di euro). Il braccio di gestione patrimoniale di FinecoBank ha sviluppato una selezione delle tematiche di investimento da cui sono nate le soluzioni Etf e i nuovi prodotti vanno a collocarsi come un’alternativa efficiente a disposizione dei consulenti finanziari per bilanciare i portafogli dei propri clienti. I nuovi strumenti saranno accessibili a tutti i risparmiatori, non solo ai clienti Fineco.

Fineco AM ha sviluppato internamente 6 ETF azionari e 5 obbligazionari: di questi, 8 sono classificati tra i prodotti a norma dell’articolo 8 SFDR, ovvero promuovono, tra le altre, caratteristiche di sostenibilità ambientale o sociale, o una combinazione tra le due. Nel dettaglio, i sei comparti azionari coprono settori sia tradizionali, come materie prime, finanza e consumi sostenibili, sia legati all’innovazione, tra cui sicurezza informatica e tecnologia. Gli ETF obbligazionari coprono un’offerta corporate sostenibile: i cinque strumenti sono, infatti, tutti classificati come prodotti a norma dell’articolo 8 SFDR. A livello di costi, gli ETF obbligazionari hanno tutti un TER dello 0,30%, mentre i restanti sei prodotti azionari hanno TER dello 0,38%. Tutti gli 11 ETF replicano degli indici MSCI.

“Il lancio di questi 11 Etf rappresenta un ulteriore, importante passo nel nostro percorso di creazione di valore: con questa nuova famiglia di prodotti mettiamo a disposizione dei consulenti Fineco strumenti efficienti e a costi in linea con il mercato, che favoriscono una gestione dei risparmi evoluta e personalizzata”, rimarca Fabio Melisso, ceo di Fineco Asset Management. “Fineco Asset Management, come sempre spinta dal desiderio di creare valore e possibilità di scelta per clienti e consulenti, con questa nuova linea di business rende la propria offerta in linea coi grandi Gruppi globali per ampiezza del proprio catalogo e diversificazione di prodotto”, ha aggiunto Melisso.

Clicca qui per visionare l’ETF News 335