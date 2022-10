ETC Group sigla un nuovo accordo con Directa SIM per rafforzare la sua presenza in Italia nel mondo degli asset digitali

ETC Group ha siglato un accordo con Directa SIM per la distribuzione dei suoi prodotti in Italia. I clienti del pioniere del trading online potranno negoziare gratuitamente l’intera gamma degli Exchange Traded Products (ETP) firmata ETC Group per operazioni di acquisto di controvalore minimo di 500 euro, fino al 31 ottobre 2022. Dal 1° novembre la soglia minima passerà a 1.000 euro. L’accordo agevolerà, per gli investitori italiani, l’approccio alle criptovalute, asset digitali e blockchain, che stanno trasformando il nostro mondo.

16 nuovi prodotti tra ETC ed ETF

Saranno disponibili sulla piattaforma di Directa SIM quattordici ETC Cripto emessi in Germania come titoli di debito garantiti, con una struttura quasi identica agli ETC garantiti dall’oro fisico o da altri metalli preziosi. Ogni titolo ETC cripto è infatti supportato da un certo importo della criptovaluta sottostante, il che consente di investire in un prodotto che segue quasi perfettamente il prezzo della criptovaluta, ma con la sicurezza di uno strumento finanziario regolamentato, approvato in Germania e Italia.

Saranno inoltre disponibili due ETF tematici, ETC Group Global Metaverse ETF (ticker: METR) che fornisce esposizione al settore del Metaverso, visto come la prossima iterazione di Internet; e l’ETC Group Digital Assets and Blockchain ETF che consente una esposizione alla tecnologia blockchain e agli asset digitali pure play.

La gamma prodotto firmata ETC Group è disponibile sulle principali Borse europee grazie a HANetf, prima piattaforma white-label di ETF ed ETC in Europa.

Un passo avanti nel mondo degli asset digitali

Questo accordo segna sia per ETC Group che per HANetf un altro importante passo verso un piano di sviluppo che li vede avere un ruolo sempre più rilevante nel mercato italiano degli Exchange Trader Products tematici.

“Directa SIM è pioniere in Italia nel trading online, e ci consentirà di raggiungere quel vasto bacino di investitori che oggi sono interessati al mondo delle criptovalute e della Blockchain, ma il cui accesso diretto a tali asset è limitato per ragioni di compliance. L’offerta di ETC Group grazie a Directa SIM faciliterà l’ingresso di nuovi utenti negli investimenti in asset digitali”, ha commentato Annacarla Dellepiane, Head of Sales Italy di HANetf.

Concorde alle parole della responsabile italiana è Bradley Duke, Fondatore e Co-CEO di ETC Group, che ha aggiunto: “La collaborazione con Directa SIM ci permette di offrire una soluzione facile ed economica per avere esposizione in un’area innovativa come il mondo degli asset digitali, una nuova tendenza di investimento che ha già attirato diversi miliardi di dollari e che ogni giorno continua ad attrarre sempre più investitori in tutto il mondo”.