Fed alza tassi come da attese a record in 22 anni. Il commento di Powell e la reazione di Wall Street

Nel giorno in cui la Fed di Jerome Powell, come da attese, ha alzato i tassi sui fed funds di 25 punti base, al nuovo range compreso tra il 5,25% e il 5,5%, record degli ultimi 22 anni, il Dow Jones è salito per la 13sima sessione consecutiva, confermando la fase rialzista più lunga dal gennaio del 1098.

Il listino Dow Jones Industrial Average è avanzato di 82,05 punti (+0,23%), a quota 35,520.12.

Lo S&P 500 ha chiuso piatto, con una variazione pari a -0,02% a 4.566,75 punti, mentre il Nasdaq Composite ha ceduto lo 0,12% a quota 14.127,28.

“Direi che è certamente possibile che alzeremo di nuovo i tassi nel meeting di settembre, nel caso in cui i dati giustificheranno un rialzo – ha detto Jerome Powell, presidente della Fed – E direi che è possibile anche che decideremo di lasciare i tassi i tassi invariati. Valuteremo attentamente la situazione, come ho detto, di riunione in riunione”.

La prossima riunione della Fed è in calendario il 20 settembre.