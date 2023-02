Farmaè chiude 2022 con ricavi consolidati per €116,1 mln, in aumento del 41%

Farmaè, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e leader in Italia nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, nella giornata di oggi ha approvato i conti del quarto trimestre 2022.

In particolare, il gruppo Farmaè ha chiuso l’ultimo trimestre del 2022 con ricavi consolidati pari a 34,9 milioni di euro, in crescita del 38,0% rispetto ai 25,3 milioni di euro ottenuti nel medesimo periodo del 2021. Per l’intero 2022, i ricavi consolidati ammontano a 116,1 milioni di euro con un incremento del 41,0% rispetto agli 82,5 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2021 e in crescita del 13,2% rispetto ai 102,5 milioni di euro dei ricavi consolidati pro-forma al 31 dicembre 2021.

Gli ordini sulle piattaforme nel 2022 crescono del 40% a 2 milioni e 384 mila rispetto a 1 milione e 707 mila registrati nel 2021 dalla sola Farmaè, e del 15,3% rispetto ai 2 milioni e 68 mila a parità di perimetro al 31 dicembre 2021.

Il numero dei prodotti venduti nel quarto trimestre 2022 è pari a 3 milioni e 582 mila in crescita del 39,4% rispetto ai 2 milioni e 569 mila nel quarto trimestre 2021, a parità di perimetro di consolidamento.

Nel 2022 stati venduti 12 milioni e 77 mila prodotti, in aumento del 42,0%, rispetto agli 8 milioni e 513 mila prodotti venduti dalla sola Farmaè, e del 18,5% rispetto ai 10 milioni e 190 mila a fine 2021 a parità di perimetro.