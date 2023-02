Asta Btp: collocati titoli per 8,5 mld a 3,7 e 15 anni, con rendimenti in leggero aumento

Boom di richieste per l’asta Btp di oggi, in particolare per quelli a scadenza 3 anni. Nella giornata di oggi il Tesoro ha allocato complessivamente titoli per 8,5 miliardi di euro, al massimo del range che era 7-8,5 mld.

Nel dettaglio, è stato allocato il Btp triennale (scadenza 15 gennaio 2026) per 3,5 mld di euro, a fronte di una richiesta superiore a 5,2 mld di euro. Il rendimento lordo si è attestato al 3,37% (+11 bp rispetto al mese scorso), con un rapporto di copertura dell’1.50.

Tra le altre scadenze, il Btp a 7 anni (scadenza 15 dicembre 2029) ha visto l’allocazione di titoli per 3,5 mld di euro, con un rendimento del +3,8% (+ 3 bp rispetto alla precedente asta), con un rapporto di copertura dell’1,37.

Infine, sono stati allocati Btp a 15 anni (scadenza 01 marzo 2038) per 1,5 mld, con rendimento lordo al 4,28% e un rapporto di copertura all’1,55.