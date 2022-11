Fallimento FTX non spaventa Bukele: El Salvador acquisterà Bitcoin ogni giorno

La caduta di FTX, che ha dichiarato bancarotta, preoccupa il mondo cripto soprattutto per un eventuale effetto domino. Ma a tentare di spegnere l’incendio in corso il presidente di El Salvador Mayib Bukele, il quale ha annunciato su Twitter, come il Paese riprenderà la sua corsa all’acquisto di Bitcoin, in ogni singolo giorno.

A luglio 2022 il Paese contava circa 2381 BTC, al costo medio di $43.357, in decisa perdita rispetto alle quotazioni odierne. Il bitcoin viaggia in area 16.500 dollari, sui minimi da novembre 2020, con un saldo di -64% da inizio anno.

We are buying one #Bitcoin every day starting tomorrow. — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 17, 2022

Tale scelta, sostiene Gabriel Debach, market analyst di eToro, “da una parte offre nuove opportunità di mediazioni e dall’altra soprattutto di iniezione di maggiore fiducia, su una criptovaluta che soffre per colpe altrui.”

“Compriamo un #Bitcoin al giorno a partire da domani”, ha twittato Bukele. Anche Justin Sun, fondatore della rete di criptovalute Tron e ambasciatore di Grenada, ha deciso di accumulare Bitcoin al ritmo di uno al giorno. La strategia di acquisto di bitcoin secondo un calendario prestabilito, invece di reagire ai movimenti del mercato, è nota come dollar cost averaging (DCA). Il vantaggio della DCA è che elimina la componente emotiva del processo decisionale e si finisce per pagare meno in dollari per l’investimento nel lungo periodo rispetto a quanto si spenderebbe per il timing del mercato.

La decisione di Bukele e Sun di impiegare la strategia DCA arriva in seguito al recente crollo della borsa di criptovalute FTX di Sam Bankman Fried, che minaccia di prolungare il mercato ribassista delle criptovalute. Gli analisti temono che il Bitcoin possa scivolare a 13.000 dollari, avendo già perso il 76% da quando ha toccato il massimo storico di 69.000 dollari un anno fa.

El Salvador ha annunciato l’introduzione del bitcoin come moneta legale nel giugno dello scorso anno, nella speranza che potesse contribuire a risolvere problemi economici di lunga data. Da allora la nazione, afflitta dal debito, ha acquistato 2.381 Bitcoin a un prezzo medio di 43.000 dollari.