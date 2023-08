Evergrande: la ‘Lehman cinese’ torna in Borsa. Titolo affonda (-90%)

Non c’è pace per Evergrande, il gigante pilastro del mercato immobiliare della Cina che ha dichiarato bancarotta negli Stati Uniti una decina di giorni fa, presentando una istanza di fallimento a un tribunale di New York.

Il titolo del gigante China Evergrande Group è tornato a essere scambiato alla borsa di Hong Kong nella giornata di oggi, lunedì 28 agosto 2023, dopo essere stato sospeso dalle contrattazioni per più di un anno.

Evergrande è tornata triste protagonista della finanza mondiale qualche giorno fa, quando ha fatto ricorso al Chapter 15 del codice fallimentare degli Stati Uniti.

Così facendo, il gigante del mattone made in China, la cui crisi aveva scatenato forti scossoni nei mercati finanziari globali già nel 2021, facendo temere un caso Lehman Brothers in Cina, ha chiesto la protezione dai creditori, in un momento in cui lavora a un accordo con gli stessi per la ristrutturazione dei suoi debiti.

Oggi le sue azioni hanno fatto il loro ritorno alla borsa di Hong Kong, dove erano state scambiate, l’ultima volta, nella seduta del 18 marzo del 2022, a quota 1.65 dollari di Hong Kong (l’equivalente di $0.13), prima di essere state sospese il 21 marzo di quell’anno. Drammatico il ritorno in Borsa: all’avvio della sessione della borsa di Hong Kong, i titoli del gigante cinese sono capitolati di oltre l’87%, scivolando a un minimo intraday di 22 centesimi di dollari di Hong Kong, rispetto, per l’appunto, a quegli 1,65 dollari di Hong Kong del 18 marzo del 2022.

Oltre al ritorno in Borsa del titolo, Evergrande ha annunciato oggi anche di aver concluso il primo semestre del 2023 con una perdita di 39,25 miliardi di yuan, l’equivalente di $5,38 miliardi, comunque in riduzione rispetto al rosso di bilancio pari a 86,17 miliardi di yuan riportato nello stesso periodo dello scorso anno.

Il giro d’affari del periodo gennaio-giugno 2023 è stato pari a 128,81 miliardi di yuan, in crescita del 44% circa rispetto al giro d’affari di 89.28 miliardi di yuan del giugno 2022. Tuttavia, il cash è sceso del 6,3% su base annua.

Evergrande ha reso noto con un comunicato depositato presso l’Hong Kong Stock Exchange che il suo cda “ha preso alcune decisioni per migliorare la posizione di liquidità e la posizione finanziaria del gruppo”

A questo punto, ha riferito alla BBC Qian Wang, capo economista della divisione Asia Pacifico della società di investimenti, “la chiave per le autorità è riuscire a prevenire un contagio finanziario, e a limitare un effetto domino che colpisca l’intero sistema finanziario”.

Evergrande continua a confermarsi il colosso immobiliare più indebitato al mondo, con debiti che tuttora superano la cifra astronomica di 300 miliardi di dollari Usa.

Il gruppo ha fatto default nel 2021 su diversi bond emessi per raccogliere liquidità, non riuscendo a pagare interessi agli investitori internazionali che avevano sottoscritto obbligazioni per un valore di $1,2 miliardi, fattore che aveva scatenato un attacco contro l’intero mercato cinese dei bond

