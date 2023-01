Banca d’Italia: nuovo piano strategico al 2025 per gestire le incertezze economiche e promuovere l’innovazione

Il Piano Strategico 2023-2025 della Banca d’Italia definisce gli obiettivi e le azioni che l’istituzione intende intraprendere per svolgere al meglio la propria missione istituzionale, in un contesto caratterizzato da incertezza a causa della crisi pandemica, tensioni geopolitiche, aumento dei costi degli approvvigionamenti energetici, pressioni inflazionistiche e nuove fasi della politica monetaria a livello globale ed europeo.

Il piano rappresenta uno strumento per affrontare le sfide, gestire i rischi e cogliere opportunità, descrivendo gli obiettivi e le azioni per favorire la riallocazione delle risorse sulle priorità strategiche e il perseguimento di miglioramenti organizzativi e gestionali per assicurare efficienza.

Il piano definisce cinque obiettivi strategici:

– potenziare l’impegno per un sistema finanziario stabile e sicuro;

– promuovere l’innovazione in campo economico e finanziario in Italia e in Europa;

– rafforzare la tutela dei clienti dei servizi bancari e finanziari,

– favorire la transizione energetica e ambientale;

– rendere l’organizzazione sempre più inclusiva, efficiente e capace di innovare.