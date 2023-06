eToro lancia Italian-Heritage, il portafoglio per investire nei brand italiani di maggior successo

La piattaforma di trading e investimenti, eToro, ha annunciato oggi il lancio di Italian-Heritage, un portafoglio costruito appositamente per offrire agli investitori un’esposizione diversificata ai marchi di eccellenza del Bel Paese.

Indice Come funziona il nuovo portafoglio di eToro

Il portafoglio comprende 20 titoli, selezionati tra gli oltre 50 titoli italiani disponibili all’interno della piattaforma, in base a criteri che prendono in considerazione:

capitalizzazione di mercato,

rating,

copertura,

liquidità.

L’allocazione iniziale comprende marchi di fama mondiale come UniCredit, Eni, Moncler, Ferrari e Stellantis, proprietaria di Fiat e Maserati.

L’introduzione di Italian-Heritage si aggiunge all’offerta degli Smart Portfolios regionali di eToro, che comprende: AussieEconomy, AsianDragons, LatamEconomy e NordicEconomy.

La gamma di Smart Portfolio di eToro offre agli investitori un’esposizione a vari temi di mercato. Raggruppando diversi asset secondo una metodologia definita e impiegando un approccio di investimento passivo, gli Smart Portfolio di eToro sono soluzioni di investimento a lungo termine che offrono un’esposizione diversificata senza spese di gestione.

L’investimento iniziale parte da 500 dollari statunitensi e gli investitori possono accedere a strumenti e grafici per monitorare la performance del portafoglio, mentre il feed social di eToro li terrà aggiornati sugli sviluppi del settore. Al momento, questo portafoglio non è disponibile per gli utenti statunitensi.

“Il mercato azionario italiano è uno dei più globali: con oltre il 70% dei ricavi provenienti dall’estero, è infatti persino superiore a quello degli Stati Uniti e della Cina. Questa esposizione globale posiziona le aziende del Paese in modo favorevole per capitalizzare la domanda internazionale, commenta Dani Brinker, Head of Investment Portfolios di eToro. “Il portafoglio offre inoltre un’esposizione ai due settori che hanno registrato le migliori performance in Europa quest’anno: banche e marchi di lusso”.

“La performance a lungo termine dell’indice italiano FTSE MIB è stata modesta rispetto a quella dello Stoxx 600 europeo. Tuttavia, nel nostro portafoglio adottiamo un approccio attivo all’indice, che è stato concepito per mitigare questa tendenza. Attraverso un ribilanciamento periodico e un’allocazione strategica, puntiamo a generare rendimenti migliori per i nostri utenti e a fornire un’opportunità di diversificazione in uno dei principali e più economici mercati azionari del mondo”, prosegue Brinker.