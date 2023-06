GraniteShares lancia su Borsa Italiana i primi ETP a leva sul FTSE MIB

GraniteShares, emittente globale di Exchange Traded Products (ETP) con oltre USD 1,5 miliardi in gestione, continua la strategia di espansione nel mercato italiano con il lancio dei suoi primi ETP a leva 5X e 3X sull’indice FTSE MIB.

Gli investitori hanno ora accesso, in euro e su Borsa Italiana, a 4 ETP che offrono esposizioni long e short con leva giornaliera (5X e 3X) sul principale indice italiano. Il FTSE MIB è infatti l’indice benchmark primario per il mercato azionario italiano.

Rappresentando circa l’80% della capitalizzazione del mercato domestico, l’indice è costituito da società altamente liquide e leader in Italia nei rispettivi settori. Il FTSE MIB misura la performance di 40 titoli azionari, con l’obiettivo di replicare la composizione settoriale del mercato azionario italiano. L’indice è ricavato partendo dall’universo dei titoli negoziati nel principale mercato dell’equity di Borsa Italiana.

Ogni azione è analizzata e selezionata secondo criteri di capitalizzazione e liquidità, e l’indice ha complessivamente una adeguata rappresentazione settoriale. L’offerta di ETP di GraniteShares permette di accedere a popolari idee di investimento ad alta convinzione, rappresentate da un singolo ticker e negoziabili tramite normali conti presso intermediari finanziari.

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra gamma di ETP in Italia offrendo queste interessanti esposizioni sul FTSE MIB. I nostri ETP 3X e 5X, long e short, danno a investitori sofisticati l’opportunità di prendere posizioni rialziste o ribassiste a leva sul mercato italiano. Questi prodotti sul FTSE MIB vanno a complemento della nostra gamma di ETP a leva su titoli popolari come Tesla ( 3LTS ) , NVIDIA ( 3LNV ), Coinbase ( 3LCO ) e altri”, ha commentato Will Rhind, Fondatore e CEO di GraniteShares.