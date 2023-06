È uscito il Certificate Journal n.798

La volatilità ha raggiunto i livelli pre-Covid e proprio ricordando quello che è successo in passato, le sorprese dai mercati azionari arrivano all’improvviso e la prudenza non è mai troppa. In questo senso, con l’ottica di gestire al meglio le posizioni sui titoli, si può guardare ai venti nuovi Recovery Top Bonus che Société Générale ha portato in negoziazione sul SeDeX che riescono a restituire rendimento positivo anche in scenari laterali o moderatamente ribassisti dei mercati.

La diversificazione è poi un’altra arma a disposizione degli investitori per difendersi dalle sorprese e, per chi volesse puntare sul settore farmaceutico, segnaliamo il Phoenix Memory Callable targato Barclays e scritto su un basket composto da Pfizer, Merck, Bayer e Sanofi. La presenza dell’opzione di richiamo anticipato a discrezione dell’emittente spinge il rendimento potenziale ad oltre il 15% con una barriera posta al 60% dei livelli iniziali.

Se vuoi continuare a leggere l’articolo vai sul CJ n.798